حمایت مدیریت استان کرمانشاه از توسعه شیلات ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه حمزه رستمپور در بازدیدی سرزده از ادارهکل شیلات استان کرمانشاه که با همراهی منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، انجام شد، ضمن بررسی وضعیت طرحها و برنامههای شیلاتی، از نگاه حمایتی مدیریت ارشد استان در این حوزه قدردانی کرد.
رستمپور در این بازدید با اشاره به اقدامات میدانی استاندار در حوزه کشاورزی و شیلات گفت: حمایتهای استاندار کرمانشاه از بخش کشاورزی و حضور مستمر در بازدیدهای میدانی از پروژههای شیلاتی، نشانگر نگاه ویژه مدیریت استان به توسعه این بخش است. این پیگیریها ارزشمند و قابل تقدیر است و همین حساسیت سبب خواهد شد نگاه سازمان شیلات به استان کرمانشاه نیز ویژهتر باشد.
وی در ادامه به عملکرد یکساله وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته، رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ درصد به مثبت ۳.۲ درصد رسیده و تراز تجاری منفی ۱۱ میلیارد دلاری این بخش به منفی ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین در همین مدت، صادرات محصولات کشاورزی ۳۲ درصد رشد داشته که نشانه جهشی مثبت در مسیر خودکفایی و تولید ملی است.
رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه توسعه شیلات یکی از محورهای مهم اقتصاد دریامحور است، تصریح کرد: بر اساس پیشبینیهای جهانی، تا سال ۲۰۵۰ بخش عمده پروتئین حیوانی جهان از طریق آبزیان تأمین خواهد شد. ایران در سال گذشته با تولید یکونیم میلیون تُن محصولات شیلاتی و صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری، جایگاه مناسبی در بین کشورهای منطقه دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان کرمانشاه در این حوزه اظهار داشت: کرمانشاه اگرچه استانی غیرساحلی است، اما از نظر منابع آبی، زمینهای حاصلخیز و نیروی انسانی مستعد، توان بالایی برای توسعه شیلات دارد. با برنامهریزی دقیق میتوان ظرفیت فعلی استان را تا دو برابر افزایش داد و این موضوع نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد اشتغال پایدار ایفا میکند.
رستمپور با تأکید بر لزوم تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه زیرساختهای شیلاتی گفت: تسریع در اجرای پروژههای در دست اقدام، جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، گسترش پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهیان زینتی و مشاغل خانگی از جمله محورهایی است که باید با جدیت دنبال شود. همچنین ایجاد پایانه صادراتی آبزیان در کرمانشاه میتواند مسیر صادرات محصولات این بخش را هموار کند.
وی افزود: سرمایهگذاران باید با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند، چراکه تجربه استانهای موفق نشان داده است مشارکت بخش خصوصی میتواند تحولی اساسی در رونق شیلات ایجاد کند و این سازمان آماده حمایت از چنین سرمایهگذاریهایی است.
رئیس سازمان شیلات ایران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به موقعیت ممتاز استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه بهواسطه پیشینه تاریخی، موقعیت جغرافیایی، مرزهای فعال تجاری و ظرفیتهای گسترده در کشاورزی و گردشگری، شایسته توجه ویژهتر است. سازمان شیلات ایران آماده همکاری نزدیک با دستگاههای اجرایی استان برای توسعه این ظرفیتها و بهبود معیشت مردم منطقه است.
