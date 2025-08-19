تمدید مهلت ارسال آثار به رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانش یزدی در این باره اظهار کرد: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری و ارتقا شاخص‌های جمعیتی در استان و کشور برگزار می‌شود و بخش‌های اصلی مختلفی از جمله خانواده، رسانه، نخبگان، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و مدیران را شامل می‌شود.

وی افزود: اختتامیه و معرفی برگزیدگان این رویداد استانی ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و برای علاقه‌مندان به بخش ملی نیز مهلت ارسال آثار تا ۳۰ شهریورماه سال جاری تعیین شده است و اختتامیه ملی نیز در ۲۴ آبان ماه همین سال برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به این که در سومین دوره این رویداد در سطح استانی، سه بخش جانبی با عناوین «آلبوم دنیای شیرین فرزندم»، «ایده‌های برتر در حوزه جوانی جمعیت» و «دستگاه برتر در حوزه جوانی جمعیت از نگاه مردم» پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: بخش نخست با محوریت ارسال عکس و فیلم کوتاه از لحظات شیرین و در بخش «ایده‌های برتر در حوزه جوانی جمعیت» شرکت‌کنندگان می‌توانند پیشنهادهای خلاقانه و عملیاتی خود را در زمینه جوانی جمعیت و فرزندآوری ارائه دهند.

وی گفت: در بخش «دستگاه برتر در حوزه جوانی جمعیت از نگاه مردم» نیز افراد ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند دستگاه‌ها و سازمان‌های برتر در حمایت از فرزندآوری را انتخاب کرده و به آنها امتیاز بدهند.

دانش یزدی خاطرنشان کرد: این رویداد فرصتی مناسب برای ترویج فرهنگ فرزندآوری و الگوسازی رفتارهای مؤثر در این حوزه است و شرکت‌کنندگان می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی‌های Banovan.ostanyazd.ir (بخش استانی) و jayeze.setadjamiat.ir (بخش ملی) مراجعه کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به کانال @banovaneyazd مراجعه یا به شناسه @daftarbanovanyazd در پیام‌رسان ایتا پیام دهند. تلفن دبیرخانه رویداد به شماره ۳۱۱۱۲۱۴۹ نیز پاسخگوی سوالات همشهریان عزیز درباره این رویداد است.