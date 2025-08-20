انتقاد سرمربی سابق پرسپولیس از عملکرد تیم/ چرا صدای هواداران درآمد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که با تغییرات در کادر فنی و بازیکنان خود وارد لیگ بیست و پنجم شده بود، در شرایطی اولین بازی خود را با تساوی برابر فجر سپاسی به پایان برد که تعدادی از بازیکنان خود را به دلیل صادر نشدن کارت بازی در اختیار نداشت.

با این حال عملکرد سرخپوشان در دیدار با فجر به گونه ای بود که صدای هواداران حاضر در ورزشگاه را در آورد و تعدادی از آنها علیه مدیرعامل و برخی بازیکنان شعار انتقادی سر دادند و خواستار ترک تیم از سوی آنها شدند.

در این میان اما نقطه نظرات کارشناسان و پیشکسوتان در مورد عملکرد فنی پرسپولیس متفاوت است و برخی اعتقاد دارند باید به وحید هاشمیان زمان داد و برخی هم اعتقاد دارند این تیم زمان کافی برای هماهنگی و آماده سازی را در اختیار داشته اما به خوبی از آن استفاده نکرده است.

حمید درخشان گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم پرسپولیس مقابل فجرشهید سپاسی در هفته اول رقابت‌های لیگ بیست و پنجم که با نتیجه تساوی همراه بود، گفت: انتظار بازی روان تر و بهتری داشتم. به طور کلی فرم بازی پرسپولیس بخصوص در نیمه اول اصلاً هماهنگ نبود. بعد از گل اول فجر، برخلاف تصور آن‌چنان خطری روی دروازه حریف ایجاد نشد و تیم دچار سردرگمی شده بود.

درخشان ادامه داد: پرسپولیس در نیمه دوم با هدف شکل‌گیری و ایجاد فرم مناسب وارد زمین شد. با ایجاد فشار و تعویض‌ها، موقعیت‌هایی روی دروازه تیم حریف به وجود آمد اما ناموفق بود و راهکاری برای بازکردن دروازه فجر نداشت.

وی درباره عملکرد علیرضا رفیعی دروازه‌بان پرسپولیس گفت: واقعیت این است که اگر فرصت تک به تک برای فجر توسط رفیعی مهار نمی‌شد، شرایط برای بازگشت به بازی برای پرسپولیس خیلی دشوار می‌شد.

درخشان با اشاره به ضرب آهنگ و ایجاد هماهنگی بین بازیکنان گفت: در نهایت با توجه به فرصت نسبتاً خوبی که برای آماده سازی پیش فصل وجود داشت و همینطور جذب بازیکنان و بازی‌های تدارکاتی، هواداران انتظار ایجاد ضرب آهنگ و هماهنگی تیم را دارند.

پیشکسوت پرسپولیس در خصوص سبک بازی تیم‌های لیگ برتری مقابل پرسپولیس اظهار داشت: سبک بازی اکثر تیم‌های لیگ برتری در مقابل پرسپولیس تدافعی و بسته است. باید راهکاری برای این شیوه بازی پیدا کنیم و اگر نتوانیم جلوی این سبک تیم‌ها امتیاز بگیریم، قطعاً به مشکل برخواهیم خورد.