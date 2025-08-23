مدیرعامل پرسپولیس یک ایراد بزرگ دارد؛ نیاز سرخپوشان برای ادامه لیگ

محمود کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی پرسپولیس برابر فجر سپاسی در هفته اول لیگ برتر گفت: بازی دو تیم در هفته اول راضی کننده بود و دو مربی جوان نشان دادند که می‌توانند در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند. پرسپولیس با اینکه تعدادی از بازیکنانش را در اختیار نداشته ولی بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت و هاشمیان نشان داد که به بازیکنان جوان اعتقاد خاصی دارد و می‌خواهد با همین جوانان به جام برسد. فجر هم با پیروز قربانی از لیگ یک به لیگ برتر آمد و بازی بسیار خوبی را مقابل پرسپولیس به نمایش گذاشت و حتی می‌توانست برنده از زمین خارج شود ولی کم تجربگی برد را از فجر گرفت و این تیم به یک امتیاز خارج از خانه رسید تا با امیدواری بیشتری به بازی‌های بعد فکر کند.

پرسپولیس غافلگیر شد

وی در ادامه خاطر نشان کرد: پرسپولیس در دقایق ابتدایی اسیر ناهماهنگی خط دفاع خود شد و بازیکن جوان فجر به راحتی دروازه پرسپولیس را باز کرد. پرسپولیس نقاط ضعفی دارد که باید هرچه زودتر برطرف شود. سرخ‌پوشان تهرانی باید برای هفته دوم که بازی حساسی با سپاهان دارند خود را آماده کنند و با آمدن دیگر نفرات ضعف‌های خود را پوشش دهند. پرسپولیس به مهاجم هم نیاز دارد درست است که علیپور مقابل فجر ناجی پرسپولیس شد اما او به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند بنابراین لازم است تا خط حمله و دفاع پرسپولیس تقویت شود.

درویش یک مشکل بزرگ دارد

وی در خصوص شعار هواداران علیه رضا درویش گفت: باید بپذیریم که مشکلاتی در پرسپولیس وجود دارد که باید هرچه زودتر برطرف شود. درویش تلاش می‌کند اما یک برنامه ریزی دقیق و افراد باتجربه برای حل مشکلات وجود ندارد. یکی از اشکالات درویش این است که رفاقتی پیش می‌رود و افراد پیرامونش بر اساس دوستی کنار او هستند و این نمی‌تواند مشکل گشا باشد. ایراد بزرگ مدیر عامل پرسپولیس این است که برای موفقیت تیم یک کمیته فنی تشکیل نداده و این به تیم ضربه خواهد زد. درویش باید با دعوت از بزرگان اهل فن پرسپولیس دعوت کند و یک کمیته فنی قوی تشکیل دهد تا کمک حال کادر فنی باشد. هاشمیان مربی خوبی است ولی به مشاوره هم نیاز دارد و کمیته فنی می‌تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت تیم داشته باشد.

سپاهان و پرسپولیس جدال دو مربی جوان است

محمود کلهر در خصوص دیدار هفته دوم پرسپولیس در لیگ برتر برابر سپاهان اصفهان گفت: همیشه دیدار پرسپولیس و سپاهان حساس و جذاب بوده و ارتباطی هم به جایگاه دو تیم در جدول ندارد البته اگر این بازی در چند هفته دیگر برگزار می‌شد بهتر بود. جدال نوید کیا و هاشمیان دو مربی جوان بسیار دیدنی خواهد بود و هر دو با تفکرات فوتبال روز دنیا به مصاف هم خواهند رفت. دو تیم با تغییرات زیادی به مصاف هم خواهند رفت و هر تیمی که بتواند در این بازی حساس از موقعیت‌هایش به خوبی استفاده کند برنده از زمین خارج خواهد شد.

هواداران صبور باشند

کارشناس فوتبال در پایان خاطر نشان کرد: هواداران پرسپولیس باید فقط از تیم حمایت کنند و دنبال مسائل حاشیه‌ای نباشند. آنها باید بدانند هنوز هفته اول لیگ برگزار شده و راه طولانی در پیش است و نباید به خاطر یک تساوی وارد حاشیه شوند. هاشمیان و تک تک بازیکنان به حمایت نیاز دارند و حمایت هواداران نقش بسیاری در موفقیت تیم در هفته‌های آینده خواهد داشت.