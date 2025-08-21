شمشیر دولبه مدافع مشهور برای باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با خبر شوکه کننده ابتلای سرژ اوریه مدافع مشهور خارجیاش به بیماری هپاتیت، نقل و انتقالات تابستانی خود را به اتمام رساند. خبری که چالش جدید و جدی برای مدیران این باشگاه محسوب میشود.
ابهام بزرگ درباره سرژ اوریه؛ بحران تازه در انتظار پرسپولیس؟
سرژ اوریه، مدافع باتجربهای که سرخپوشان امیدوار بودند با حضورش نقطه ضعف دفاعی خود را پوشش دهند، در آزمایشهای پزشکی مرکز ایفمارک با نتیجهای شوکهکننده روبهرو شد. طبق گزارشها، جواب آزمایش خون او نشان از ابتلاء به بیماری هپاتیت دارد و همین موضوع میتواند مانع جدی برای صدور مجوز بازی او در لیگ برتر باشد.
تبعات سنگین برای پرسپولیس
اگر مجوز بازی اوریه صادر نشود، پرسپولیس نه تنها از مهرهای کلیدی محروم خواهد شد بلکه باید تبعات حقوقی سنگینی را هم بپذیرد. قرارداد رسمی با این بازیکن امضا شده و در صورت فسخ یکطرفه، اوریه حق دارد به فیفا شکایت کند و بخشی از مبلغ قراردادش را دریافت کند. این یعنی باشگاه در کنار مشکل فنی، یک بار مالی بزرگ دیگر را هم باید متحمل شود.
هشدار برای پروندهای جدید!
ماجرا زمانی عجیبتر میشود که برخی بیم آن دارند پرسپولیس برای گرفتن مجوز بازی این بازیکن وارد مسیرهای پرحاشیه و جانبی شود؛ مسیری که میتواند پروندهای تازهای برای باشگاه در مراجع بینالمللی ایجاد کند.
واکنش باشگاه پرسپولیس
با این حال، یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس در گفتگو با مهر تأکید کرده هیچ مشکلی در وضعیت سرژ اوریه وجود ندارد و نتایج پزشکی او برای ثبت قرارداد مانعی ایجاد نخواهد کرد. به گفته این مقام، قرارداد اوریه بدون مشکل در سازمان لیگ ثبت میشود و سرخپوشان میتوانند از این بازیکن در رقابتهای پیشرو استفاده کنند.
سرخپوشان پایتخت هنوز از پروندههای فسخ قرارداد بازیکنان تحت قرارداد خود سربلند بیرون نیامدهاند که حالا با چنین شایعاتی دست و پنجه نرم میکنند. حال باید دید در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد؛ آیا اوریه بدون دردسر پیراهن پرسپولیس را بر تن خواهد کرد یا این موضوع به بحرانی جدی برای تیمی بدل میشود که هواداران از آن تنها خواسته قهرمانی دارند.
