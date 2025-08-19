خرید جدید پرسپولیس از اروپا آمد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم محمدی بازیکن اسبق تیم‌های شهرداری سیرجان و پیکان با عقد قراردادی یک‌ساله به جمع سرخ‌پوشان اضافه شد. محمدی همچنین سابقه حضور در ترکیب تیم ملی فوتبال بانوان ایران را در کارنامه دارد.

همچنین غزاله صالحی‌پور لژیونر فوتبال بانوان که فصل گذشته در لیگ دسته دوم اسپانیا بازی می‌کرد با قراردادی دو ساله به پرسپولیس پیوست.

تیم فوتبال زنان پرسپولیس که اخیراً مریم آزمون سرمربی سابق تیم ملی را نیز به کادر فنی خود اضافه کرده است با این نقل و انتقالات نشان می‌دهد که قصد دارد در لیگ برتر بانوان حضوری قدرتمند و مدعی داشته باشد.