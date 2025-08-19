به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، نشست های دپارتمان علم تمرین مرکز نظارت یک شنبه هر هفته با حضور چهره های متخصص حوزه علم تمرین و فیزیولوژی ورزش و ریاست رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی و ناصر پیروردی دبیر دپارتمان برگزار می شود.

در این نشست ها آخرین راهکارها برای بهبود برنامه تمرینی و راهبردهای ارتقاء عملکرد ورزشکاران ملی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در آخرین نشست این دپارتمان، برنامه تمرینی و نتایج سنجش آمادگی جسمانی ورزشکاران تیم های ملی شنا و تنیس روی میز مورد بحث و بررسی اعضای دپارتمان قرار گرفت.