  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

بررسی علمی برنامه‌های تمرینی رشته‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان

بررسی علمی برنامه‌های تمرینی رشته‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان

نشست بررسی علمی برنامه‌های تمرینی تیم‌های ملی اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان با حضور اعضای دپارتمان علم تمرین مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در محل کمیته برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، نشست های دپارتمان علم تمرین مرکز نظارت یک شنبه هر هفته با حضور چهره های متخصص حوزه علم تمرین و فیزیولوژی ورزش و ریاست رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی و ناصر پیروردی دبیر دپارتمان برگزار می شود.

در این نشست ها آخرین راهکارها برای بهبود برنامه تمرینی و راهبردهای ارتقاء عملکرد ورزشکاران ملی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در آخرین نشست این دپارتمان، برنامه تمرینی و نتایج سنجش آمادگی جسمانی ورزشکاران تیم های ملی شنا و تنیس روی میز مورد بحث و بررسی اعضای دپارتمان قرار گرفت.

کد خبر 6564875

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها