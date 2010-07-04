به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد امیدی پیش از ظهر یکشنبه در تشریح آمار سه ماهه مبارزه با جعل، کلاهبرداری و جرایم یارانه‌ای پلیس آگاهی گفت: در طول این مدت حدود دو هزار و 900 پرونده با موضوع جعل رسیدگی شده که 35 درصد آنها به جعل اسناد بانکی و اوراق بهادار، ‌34 درصد اسناد شناسایی، 9 درصد اسناد مالکیت، 15 درصد اسناد غیردولتی و 7 درصد سایر اسناد بوده است.

وی ادامه داد: رسیدگیهای صورت گرفته منجر به شناسایی و دستگیری جاعلان و استفاده کنندگان در 75 درصد از پرونده‌ها شده است.

معاون مبارزه با جعل، کلاهبرداری و جرایم یارانه‌ای پلیس آگاهی گفت: در 4 درصد از پرونده‌های رسیدگی شده در موضوع جعل هیچ نتیجه‌ای ثبت نشده است.

وی تصریح کرد: 14 هزار و 800 سند جعلی در سه ماهه اول سال کشف شده که پس از رسیدگی دو هزار و 400 نفر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به زندان رفتند.

سرهنگ امیدی ادامه داد: 36 درصد افراد دستگیر شده جاعل و 64 درصد از آنان استفاده کننده از اسناد جعلی بودند.

وی با اشاره به آمار کلاهبرداری‌ها گفت: به سه هزار و 600 پرونده در این زمینه رسیدگی شد که 31 درصد آنها در زمینه کلاهبرداری در پوشش خرید و فروش زمین و آپارتمان و 14 درصد کلاهبرداری در پوشش فعالیتهای بازرگانی، 18 درصد کلاهبرداری در انواع خرید و فروشها، 3 درصد انجام امور اداری و قضائی، 40 درصد انواع و اقسام شگردهای کلاهبرداری در قالب رمالی و خواستگاری و 4 درصد کلاهبرداری در پوشش خرید و فروش اجناس بدلی بوده است.

معاون مبارزه با جعل، کلاهبرداری و جرایم یارانه‌ای پلیس آگاهی افزود: 50 درصد از پرونده‌های رسیدگی شده منجر به شناسایی، دستگیری و زندانی شدن کلاهبرداران، 20 درصد منجر به رضایت مالباخته قبل از صدور قرار بازداشت برای متهمان، 24 درصد تحویل متهمان به مراجع قضائی و در 6 درصد هیچ نتیجه‌ای کسب نشد.

وی ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری هزار و 400 نفر دستگیر و زندانی شدند.

سرهنگ امیدی با اشاره به آمار جرایم رایانه‌ای در سه ماهه نخست سال جاری گفت: 111 پرونده در این زمینه به پلیس ارجاع شد که 43 درصد به شکایت افراد از برداشتهای غیرمجاز از حساب بانکی آنان، 26 درصد نشر اکاذیب و هتک حیثیت افراد، 12 درصد کلاهبرداری اینترنتی، 11 درصد دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای و 8 درصد به سایر انواع جرایم اختصاص داشت.

وی گفت: 20 درصد این پرونده‌ها منجر به شناسایی و زندانی شدن متهمان، 49 درصد شناسایی و معرفی متهمان به مراجع قضائی، 26 درصد معرفی متهمان به مراجع قضائی خارج از حیطه فعالیت پلیس و 5 درصد نیز به هیچ نتیجه‌ای منجر نشد.

معاون مبارزه با جعل، کلاهبرداری و جرایم یارانه‌ای پلیس آگاهی افزود: در مجموع 69 درصد از پرونده‌های سال جاری در جرایم رایانه‌ای از سوی پلیس کشف شده است.

وی تصریح کرد: در طول سه ماه سال جاری میزان وقوع جرایم رایانه‌ای در کشور روندی رو به رشد داشته به نحوی که وقوع این جرایم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/1 برابر افزایش داشته است. همچنین وقوع کلاهبرداریها 9 درصد افزایش و در جعل نیز دو درصد کاهش داشته‌ایم.

سرهنگ امیدی با اشاره به مبارزه با جرایم رایانه‌ای گفت: در بحث جعل و کلاهبرداریها موقعیت‌هایی وجود دارد که همواره مجرمان تلاش می‌کنند تا با استفاده از آن خلاء و موقعیتها دست به ارتکاب جرم بزنند. یکی از این موقعیت‌ها کمیت اسناد و مدارک دولتی و غیردولتی است و به هر میزان که تعداد این اسناد و مدارک بیشتر باشد امکان جعل برای جاعلان افزایش می یابد.

وی افزود: انتشار آگهی‌های مختلف در رسانه‌ها نیز علاوه بر اینکه موقعیت مطلوبی در کشور ایجاد می‌کند به علت نداشتن ضوابط مشخص می‌تواند موقعیتی برای سوء استفاده جاعلان و کلاهبرداران ایجاد کند.

معاون مبارزه با جعل، کلاهبرداری و جرایم یارانه‌ای پلیس آگاهی گفت: ‌برای حل مشکلات موجود در بحث جعل، کلاهبرداری و جرایم رایانه ای سازمانها و دستگاه‌های مختلف باید به تعامل و هماهنگی بین سازمانی داشته باشند.

وی اظهار داشت: ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با جعل اسناد و مدارک در کشور ایجاد شده که در این ستاد 14 وزارتخانه و دستگاه رسمی کشور موضوع جعل را مورد رسیدگی قرار داده تا فرصتهای ارتکاب آن را کاهش دهند.

سرهنگ امیدی افزود: اگر بتوان مشارکت مردم را در این حوزه جلب کنیم می‌توان فرصت جعل را به طور کامل از جاعلان گرفت.

وی با بیان بی‌دقتی مردم در استفاده از کارتهای بانکی ادامه داد: در کشور بیش از 80 میلیون کارت صادر شده که روز به روز نیز استفاده مردم از این فناوری افزایش می‌یابد اما بی‌دقتی مردم در نحوه نگهداری و استفاده از این کارتها موجب شده زمینه برای کلاهبرداری مجرمان فراهم شود. بر همین اساس باید آموزشهای لازم را به مردم در زمینه نحوه استفاده از کارتها ارائه داد تا امکان هر گونه سوء استفاده کلاهبرداران برطرف شود.

پلیس رایانه‌ای تشکیل می‌شود

معاون مبارزه با جعل، کلاهبرداری و جرایم یارانه‌ای پلیس آگاهی با اشاره به تشکیل پلیس رایانه‌ای در کشور گفت: در حال حاضر شکل جرایم در کشور در حال دگرگون شدن است و نوع جرایم روز به روز پیچیده تر می‌شود بر همین اساس این موضع پلیس را بر آن داشت تا برای ایجاد امنیت در این فضا فکری اساسی کند. لذا در سال جاری پس از بررسیهای انجام شده پلیسی با عنوان پلیس رایانه‌ای تشکیل می شود تا از این طریق اشراف بیشتری بر امنیت فضای مجازی داشته باشیم.