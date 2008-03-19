دومین شکست برای نایب قهرمان آسیا / سپاهان در آستانه حذف

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دیدار تیم فوتبال سپاهان اصفهان در لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 30/13 دقیقه امروز به وقت تهران در تاشکند ازبکستان برابر کوروچی برگزار شد که در پایان تیم میزبان موفق شد با نتیجه 2 بر صفر نایب قهرمان آسیا در فصل گذشته را شکست دهد.

در این دیدار که نماینده کشورمان فوتبال ضعیف و پراشتباهی را به نمایش گذاشت، تیم میزبان با استفاده از دو موقعیت به پیروزی رسید. گل های تیم فوتبال کوروچی را باکایوف در دقیقه 57 و کاپادزه در دقیقه 86 وارد دروازه نماینده کشورمان کردند.

تیم فوتبال سپاهان در این دیدار می توانست برنده از زمین خارج شود اما تفکرات مربی این تیم در نیمه اول یک تیم دفاعی را به میدان فرستاد و در نیمه دوم نیز در شرایطی که سپاهان فوتبال بهتری را نسبت به حریف به نمایش می گذاشت، تعویض های دیر هنگام باعث شد سپاهان گل دوم را نیز دریافت کند و شکستی دیگر را پذیرا باشد.

تیم فوتبال سپاهان که در نخستین دیدار خود در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا با همین نتیجه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان مغلوب نماینده سوریه شده بود با قبول دومین شکست عملا شانس خود برای صعود به مرحله بعد رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را به حداقل رساند.