به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این اقدام در راستای تأمین نیاز درمانی حدود ۱۰۰۰ بیمار و بر اساس لیست ارسالی اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی انجام شده است.
بر اساس اطلاعیه سازمان غذا و دارو، تمامی شرکتهای معتبر تولیدکننده و واردکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی که قادر به تأمین پانسمانهای مذکور هستند، میتوانند با رعایت شرایط اعلامشده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴، مدارک خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه حراست تحویل دهند.
شرکتها ملزم به ارائه قیمت ریالی و ارزی با کیفیت برتر، تکمیل فرمها بهصورت تایپشده و تحویل پاکت مهر و موم شده هستند.
همچنین مسئولیت حفظ کیفیت کالا تا تحویل به مقصد، رعایت شرایط حمل و نگهداری و پروتکلهای فنی، مستقیماً بر عهده شرکت تأمینکننده خواهد بود.
سازمان غذا و دارو تأکید کرده است که برندگان فراخوان موظف به ارائه تضمین انجام تعهد، ثبت نام در سامانه ستاد و انجام فرآیندهای مجوز تولید یا واردات هستند.
اولویت با تولیدکنندگان داخلی و شرکتهایی است که سابقه واردات این اقلام را دارند.
نظر شما