به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح سه شنبه در آئین افتتاح بیمارستان امیرالمؤمنین نیروی هوایی ارتش گفت: بازسازی، تعمیر و تجهیز مجدد این مرکز درمانی گام مهمی در تقویت زیرساختهای بهداشتی و درمانی شهرستان و استان بوشهر است.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه بیمارستان امیرالمؤمنین از قدیمیترین مراکز درمانی استان محسوب میشود، افزود: این بیمارستان به عنوان دومین بیمارستان مجهز ارتش در کشور، با درایت فرماندهی کل ارتش، فرماندهی نیروی هوایی و تلاشهای پایگاه ششم شکاری بوشهر بازسازی شد و امروز در پنج طبقه و با پیشرفتهترین امکانات افتتاح میشود.
مظفری تصریح کرد: این مجموعه درمانی دارای پنج اتاق عمل مجزا، بخشهای مراقبتهای ویژه (ICU و NICU)، بخش تخصصی نوزادان و کودکان و بلوک تخصصی زایمان است و اکنون یکی از مجهزترین بیمارستانهای جنوب کشور به شمار میرود.
فرماندار بوشهر با تاکید بر اینکه خدمات این بیمارستان علاوه بر پرسنل ارتش به مردم استان نیز ارائه خواهد شد، خاطرنشان کرد: این ظرفیت ارزشمند میتواند در افزایش تعداد تختهای بیمارستانی، اتاقهای عمل و جذب متخصصان پزشکی نقشآفرین باشد و زمینه توسعه گردشگری سلامت در استان را نیز فراهم کند.
وی همچنین خواستار همکاری نزدیک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با این بیمارستان شد و گفت: لازم است برای استقرار پزشکان متخصص، تأمین نیازهای کادر درمان و ارتقای سطح خدمات درمانی جلسات مشترک میان مدیریت بیمارستان امیرالمؤمنین و ریاست دانشگاه علوم پزشکی برگزار شود.
