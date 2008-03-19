آغاز عرضه بنزین آزاد 400 تومانی از چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری در جمع خبرنگاران با اعلام خبر عرضه بنزین آزاد به نرخ هر لیتر 400 تومان از نیمه شب چهارشنبه (29 اسفند) گفت : به دلیل اهمیت سفرهای نوروزی و به منظور رفاه حال هموطنان که همواره جز دغدغه‌های دولت نهم بوده است پس از جلسات بسیار در دولت و همچنین کارگروه تبصره 13 چندین تصمیم اتخاذ شد.

وی با اشاره به سهمیه‌ 120 لیتری بنزین فروردین ماه و همچنین سهمیه‌ بنزین ویژه نوروز تصریح کرد : با احتساب این دو سهمیه به میزان 220 لیتر هموطنان می‌توانند برای سفرهای خود تا 2 هزار و 200 کیلومتر برنامه‌ریزی کنند.

نوذری افزود : علاوه ‌بر این سهمیه‌ها و به منظور آسایش‌ خاطر هموطنان تلاش کردیم از 28 اسفند ماه سهمیه بنزین اردیبهشت و خرداد ماه نیز در کارتهای سوخت شارژ شود.

وزیر نفت ادامه داد: از سوی دیگر، چون احتمال می‌رفت که برخی از مردم کارت خود را گم کنند و یا به هر دلیلی نیاز به سهمیه بیشتر داشته باشند بحث عرضه آزاد بنزین برای یک ماه، به ویژه در ایام نوروز مطرح شد که در نهایت پس از بررسی قیمتهای متفاوتی که مطرح شد تصمیم کارگروه برآن شد که بنزین آزاد به نرخ هر لیتر 400 تومان عرضه شود.

چگونگی عرضه بنزین آزاد

در این میان، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن تشریح چگونگی عرضه بنزین آزاد از سه شنبه هفته جاری، گفت: در حال حاضر کارتهای مخصوص توزیع بنزین آزاد آماده شده و در اختیار جایگاهداران قرار گرفته است.

سید نورالدین شهنازی زاده در گفتگو با مهر افزود: این کارتها 10 هزار لیتری و صرفا برای استفاده در یک جایگاه خاص تعریف شده و درجایگاه های دیگر عرضه سوخت قابل استفاده نیست.

به گفته وی بانصب یک نرم افزار خاص برروی دستگاه های کارت خوان مشخص خواهد شد که هر جایگاه چه میزان بنزین سهمیه ای و چه مقدار بنزین آزاد عرضه کرده است.

شهنازی زاده با بیان اینکه عملیات نصب نرم افزار مربوطه به پایان رسیده است، تصریح کرد: طرح عرضه بنزین آزاد در همه جایگاه های کشور اجرا خواهد شد.

همچنین مجری طرح سامانه کارت هوشمند سوخت از به کارگیری تدابیر ویژه برای مقابله با تخلف در ارایه بنزین آزاد در ایام نوروز خبر داد.

در همین حال، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم طی اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس تصمیم ستاد تبصره 13 مقرر شد به منظور ایجاد تسهیلات جهت خودروهای سواری شخصی در ایام نوروز، علاوه بر بنزین سهمیه بندی نسبت به عرضه بنزین مازاد بر سهمیه از 29 اسفند ماه به مدت یک ماه در تمام جایگاه‌های عرضه بنزین سراسر کشور اقدام شود.

بر اساس این اطلاعیه دارندگان خودروهای سواری شخصی می‌توانند با مراجعه به جایگاه‌های عرضه بنزین و با استفاده از کارت مخصوص جایگاه‌دار، نسبت به دریافت بنزین مازاد بر سهمیه اقدام کنند.





