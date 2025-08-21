به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری پنجشنبه شب در نشست تخصصی سازمان‌های مردم نهاد حوزه بهداشت و درمان و سلامت گفت: این نشست که در فضایی صمیمی و با هدف تقویت همکاری‌ها و قدردانی از فعالیت‌های خیرخواهانه این سازمان‌ها برگزار شد، فرصتی برای تبادل نظر و بررسی چالش‌های پیش روی این تشکل‌ها فراهم آورد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ضمن تبریک روز ملی تشکل‌ها به تمامی فعالان این حوزه، از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه سمن‌ها در راستای ارتقای سلامت و رفاه جامعه قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی این سازمان‌ها در توسعه اجتماعی، اظهار کرد: شما با صرف وقت، هزینه و انرژی و از خودگذشتگی در انجام کارهای خیر، کمک شایانی به پیشرفت و توسعه پایدار جامعه کرده‌اید، فعالیت‌های شما نه‌تنها در حوزه سلامت، بلکه در تقویت روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی نیز تأثیرگذار بوده است.

وی افزود: برای بهره‌مندی از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، ضروری است که سمن‌ها تکالیف مالیاتی خود را به‌موقع و با دقت انجام دهند، این امر نه‌تنها به پایداری مالی سازمان‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تقویت جایگاه قانونی آن‌ها نیز خواهد بود.

اکبری گفت: این نشست که با حضور فعالان حوزه سلامت برگزار شد، گامی مهم در راستای تقویت همکاری بین سمن‌ها و نهادهای دولتی به شمار می‌رود.

اکبری با تقدیر از تعهد و مسئولیت‌پذیری سازمان‌های مردم‌نهاد در خدمت به جامعه ابراز امیدواری کرد که این تعاملات در آینده نیز با قوت ادامه یابد.

وی افزود: این نشست نشان‌دهنده عزم جدی برای حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد و تقویت نقش آن‌ها در توسعه نظام سلامت استان است و انتظار می‌رود نتایج آن به بهبود همکاری‌ها و افزایش اثربخشی فعالیت‌های خیرخواهانه در این حوزه منجر شود.

در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر به صحبت‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادات نمایندگان سمن‌ها گوش فرا داد و به سوالات مطرح‌شده پاسخ داد.

این تعامل دوسویه، فضایی برای بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل جاری و راهکارهای بهبود عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم کرد.

نمایندگان سمن‌ها نیز از فرصت پیش‌آمده برای بیان چالش‌ها و نیازهای خود استقبال کرده و بر لزوم حمایت‌های بیشتر از سوی نهادهای مسئول تأکید کردند.