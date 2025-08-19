افزایش رطوبت و شرجی هوا در استان بوشهر تا پایان هفته

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی و دریایی آرامی در سطح استان و دریا پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: امشب و بامداد فردا (چهارشنبه) در فراساحل شمالی و مرکزی در برخی ساعات سرعت وزش باد به‌طور لحظه‌ای افزایش می‌یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا امشب، با رشد ابر در ارتفاعات شرقی و جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست. تا پایان هفته، رطوبت و شرجی هوا در سطح استان مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی، از بعدازظهر امروز تا امشب احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در مناطق شرقی و جنوبی استان خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، امشب و بامداد فردا در فراساحل شمالی و مرکزی به‌طور لحظه‌ای گاهی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، امشب و بامداد فردا در فراساحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.