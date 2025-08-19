فرصت اندک پرسپولیس برای حل مشکل چند بازیکن تاثیرگذار

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون سازمان لیگ فوتبال برای نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فصل جاری، باشگاه‌ها تا تاریخ ۲۹ مردادماه فرصت دارند قراردادهای بازیکنان خود را در این سازمان ثبت کرده و در ازای آن مجوز حضور در مسابقات را دریافت کنند.

در این میان، پرسپولیس با وجود دریافت کارت بازی برای سایر نفرات، همچنان با مشکل مجوز بازی برای چند مهره کلیدی خود روبروست. پیام نیازمند، مجتبی فخریان و مرتضی پورعلی‌گنجی بازیکنانی هستند که به دلیل عدم رعایت سقف بودجه از سوی باشگاه، هنوز مجوز بازی‌شان صادر نشده است.

پرسپولیس اکنون کمتر از دو روز برای حل این مشکل فرصت دارد و باید تا ساعت ۲۴ چهارشنبه وضعیت ثبت قرارداد این بازیکنان را مشخص کند.

پیام نیازمند در بازی نخست به همین دلیل به میدان نرفت و تاکنون نیز حاضر به امضای برگه خود اظهاری مبنی بر دریافت رقمی کمتر از قرارداد واقعی‌اش نشده است. حالا باید دید مدیران پرسپولیس در فرصت باقی‌مانده چه راهکاری برای رفع این موضوع در پیش خواهند گرفت.