شرایط واترپلو ایران برای قهرمانی آسیا/ به دنبال کسب سهمیه ناگویا

مهدی پنام تاش سرمربی تیم ملی واترپلو در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند آماده سازی این تیم برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا (مهر - هند) و انتخابی بازی های آسیایی ناگویا و برنامه های پیش بینی شده توضیح داد.

وی با یادآوری اینکه تمرینات آماده سازی این تیم از خرداد آغاز شد، گفت: بعد از اتمام مسابقات قهرمانی جوانان جهان و بازگشت تیم ایران به کشور، چند نفر از بازیکنان این تیم را که در این رقابت ها و همچنین رقابت های قهرمانی آسیا (سنگاپور) توانایی های‌شان را نشان داده بودند، به اردو دعوت کردیم طوریکه امروز با ۲۲ بازیکن پیگیر تمرینات‌مان هستیم.

سرمربی تیم ملی واترپلو تصریح کرد: این کار را در راستای توسعه واترپلو و بهره گیری از توانایی بازیکنان جوان تر انجام دادیم. در واقع با همفکری مدیرفنی تیم که کنار تیم جوانان بود، این کار را انجام دادیم. بازیکنی مانند آرمان شمس که در سنگاپور بهترین بازیکن آسیا شد و در رقابت های قهرمانی جهان هم عنوان سومین گلزن برتر را به دست آورد، می تواند کمک حال باشد.

پنام تاش در مورد روند آماده سازی تیم ملی واترپلو تا زمان اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا در احمدآباد هند خاطرنشان کرد: تا به امروز در تهران پیگیر تمرینات مان بودیم اما ۱۱ یا ۱۲ شهریور عازم صربستان می شویم تا در تورنمنتی ۶ جانبه شهر نووی ساد شرکت کنیم. تیم ملی قزاقستان و ۴ تیم باشگاهی صربستان همراه با ایران برگزارکننده این تورنمنت خواهند بود. سپس عازم بلگراد می شویم تا در این شهر هم برگزارکننده دیدارهای تدارکاتی با تیم های باشگاهی باشیم.

وی ادامه داد: سفر به روسیه هم در برنامه است اما هنوز قطعی نشده است در واقع روس ها صحبت هایی با ما برای حضور در تورنمنت این کشور داشته اند و ما هم پاسخ مثبت خود را اعلام کرده ایم. در صورت نهایی شدن برنامه، مهمان روس ها خواهیم بود اما هنوز پاسخ نهایی را از طرف آنها نگرفته ایم. طبق اعلام اولیه، تیم ملی روسیه، تیم جوانان این کشور و یک تیم باشگاهی در قالب یک تورنمنت چهارجانبه با تیم ایران حضور خواهند داشت.

سرمربی تیم ملی واترپلو با تاکید بر اهمیت این دوره رقابت های قهرمانی آسیا گفت: تا پیش از این حضور تیم های واترپلو در بازی های آسیایی صرفا بنا به درخواست کشورها صورت می گرفت اما برای بازی های آسیایی ناگویا و برای نخستین بار، حضور در بازی ها منوط به کسب سهمیه خواهد بود. سهمیه این بازی ها در مسابقات قهرمانی آسیا (هند) توزیع می شود. ۶ یا ۷ تیم برتر در هند صاحب سهمیه بازی های آسیایی ناگویا می شوند. از این حیث این دوره رقابت ها اهمیت بیشتری دارد.

پنام تاش با یادآوری اینکه تیم ملی واترپلو در دوره پیشین رقابت های قهرمانی آسیا به عنوان چهارم دست یافت، گفت: اگر همین جایگاه را تکرار کنیم، سهمیه بازی های آسیایی را می گیریم اما همه تلاش و انگیزه مان این است اینبار صاحب رده ای بهتر شویم به خصوص اگر سفر به صربستان و روسیه هم انجام شود.

وی یادآور شد: پیش از حضور در دوره قبلی رقابت های قهرمانی آسیا به خاطر شرایط اقتصادی، ۲ اردوی برون مرزی ما کنسل شد. برای این دوره رقابت های قهرمانی آسیا هم قرار بود تیر و مرداد اردوهای برون مرزی داشته باشیم که به نتیجه نرسید. امیدوارم در برنامه پیش بینی شده برای صربستان خللی ایجاد نشود و برنامه روسیه هم انجام شود.

سرمربی تیم ملی واترپلو با تاکید بر اینکه صرفا با تمرین نمی توان به آمادگی لازم برای رقابت با رقبا دست یافت، تصریح کرد: بازیکنان باید در رقابت با تیم های مختلف محک بخورند تا برای دیدارهای رسمی آمادگی لازم را داشته باشند. اینکه فقط در استخر تمرین کنیم تاثیر زیادی روی نتیجه گیری در مسابقات ندارد.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی واترپلو در بازی های آسیایی هانگژو در ضربات پنالتی مغلوب قزاقستان شد و به عنوان چهارم دست یافت، گفت: دستیابی به جایگاهی بهتر در ناگویا برای مان اهمیت دارد. تیم ملی واترپلو درحالی عازم هانگژو شد که سه ماه از حضور من و دیگر اعضای کادر فنی کنار تیم می گذشت. در این ۲ سال ترکیب تیم با حضور بازیکنان جوانتر تغییرات بهتری داشته است. فقط اینکه این بازیکنان به تجربه بیشتر نیاز دارند.

پنام تاش خاطرنشان کرد که تیم ملی واترپلو با ۱۸ بازیکن در اردوی صربستان شرکت می کند و حضور در مسابقات قهرمانی آسیا هم با ۱۵ بازیکن انجام می شود.