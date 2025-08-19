اعزام تیم ملی واترپلو به صربستان پیش از مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، سفر به صربستان اولین اعزام برون مرزی برای تیم ملی واترپلو پیش از حضور در مسابقات ۲۰۲۵ قهرمانی آسیا است. این اعزام ۱۱ شهریور انجام می شود.

قرار است تیم ملی واترپلو ابتدا در شهر نووی ساد در تورنمنتی ۶ جانبه شرکت کند. تیم ملی قزاقستان و ۴ تیم باشگاهی صربستان همراه با ایران برگزارکننده این تورنمنت خواهند بود.

ملی پوشان واترپلو بعد از پایان کارشان در تورنمنت نووی ساد، عازم بلگراد می شوند تا در این شهر هم برگزارکننده دیدارهای تدارکاتی با تیم های باشگاهی باشند.

رقابت های واترپلو قهرمانی آسیا مهرماه به میزبانی احمدآباد هند برگزار می شود. این رقابت ها حکم انتخابی بازی های آسیایی ناگویا را دارد. این نخستین بار است که حضور واترپلو در بازی های آسیایی به واسطه کسب سهمیه صورت می گیرد.

تیم ملی واترپلو ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی آسیا که اسفند سال گذشته به میزبانی چین برگزار شد، با کسب ۴ برد برابر کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و ازبکستان (مرحله گروهی) و سنگاپور(یک چهارم) و متحمل شدن شکست برابر ژاپن (مرحله گروهی)، چین (نیمه نهایی) و قزاقستان (رده بندی) و ناکامی از کسب سهمیه جهانی (دو تیم فینالیست صاحب سهمیه شدند) در رده چهارم آسیا ایستاد.