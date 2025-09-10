بررسی عملکرد واترپلو در تورنمنت صربستان؛ پنام تاش: حضورمان مفید بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو که برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا |(مهر - هند) آماده می شود، طی روزهای گذشته طی سفر به صربستان در تورنمنت بین المللی این کشور به نام «فوتوگ» شرکت کرد.

ملی پوشان واترپلو ایران در نخستین دیدار مقابل تیم «پائوک سالونیکا» یونان قرار گرفتند و با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خوردند. تیم باشگاهی «بئوگراد» صربستان دومین حریف تیم ملی واترپلو ایران بود که طی آن تیم کشورمان با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ پیروز شد. در سومین و آخرین دیدار هم، شاگردان مهدی بنام تاش مقابل قزاقستان قرار گرفتند و با نتیجه ۱۹ بر ۵ پیروز شدند.

با احتساب این ۳ بازی و ۲ برد و یک باخت به دست آمده در آن، تیم ملی واترپلو ایران در رده سوم تورنمنت بین المللی فوتوگ قرار گرفت.

مهدی پنام تاش سرمربی تیم ملی واترپلو در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه این تورنمنت در شهر نووی ساد برگزار شد، گفت: بعد از ورود به صربستان، چند جلسه تمرینی در نووی ساد داشتیم سپس در تورنمنت بین المللی شرکت کردیم. ۶ تیم در این تورنمنت حاضر بودند و ما با ۳ تیم رقابت کردیم.

وی ادامه داد: خیلی به دنبال نتیجه و جایگاه در این تورنمنت نبودیم. بیشتر تمرکزمان روی ارزیابی وضعیت بازیکنان بود و اینکه از حضور در تورنمنت و رویارویی با تیم های مختلف، شرایط آمادگی بهتر همراه با تجربه های جدیدتر کسب کنند.

سرمربی تیم ملی واترپلو تصریح کرد: رده سنی بازیکنان این تیم پائین است، آنها از نظر آمادگی جسمانی شرایط خوبی دارند اما تجربه بازی بسیار زیاد تعیین کننده است. بیشتر به دنبال برطرف کردن ایرادات و مشکلات فنی بازیکنان بودیم. از این حیث سفر به صربستان و حضور در تورنمنت بین المللی این کشور برای مان خیلی مفید بود. دیدارهای دیگری هم در این کشور داریم که قطعا روی بهبود وضعیت ملی پوشان می تواند تاثیرگذار باشد.

پنام تاش در مورد دیگر برنامه های تیم ملی واترپلو در صربستان گفت: بعد از پایان کارمان در تورنمنت «فوتوگ»، جلسات تمرینی مان را در نووی ساد دنبال کردیم. یک روز هم در باشگاه وول وودینا با بازیکنان این باشگاه تمرین کردیم. امروز (چهارشنبه) عازم بلگراد می شویم و در این شهر هم جلسات تمرینی و دیدارهای مجزایی با تیم های مختلف خواهیم داشت که یکی از آنها تیم سوم فصل گذشته مسابقات باشگاهی صربستان است.

وی با ابراز رضایت از برنامه کلی پیش بینی شده برای تیم ملی واترپلو طی حضور در صربستان از حیث تاثیر روی افزایش آمادگی ملی پوشان، در مورد برنامه های موردنظر برای بعد از بازگشت از صربستان گفت: هفته آینده به کشور باز می گردیم، ۲ روز استراحت خواهیم داشت سپس تمرینات را دنبال می کنیم. احتمالا برای پیگیری برنامه ها ۲ نفر حذف می شوند و با مابقی بازیکنان کار را ادامه خواهیم داد.

سرمربی تیم ملی واترپلو به دعوت شدن این تیم به روسیه اشاره کرد و گفت: دعوتنامه حضور در تورنمنتی به میزبانی آستاراخان را دریافت کرده ایم. تمام هزینه ها با میزبان است و فقط باید هزینه بلیت را متقبل شویم. تیم جوانان روسیه، تیم ملی بزرگسالان روسیه و تیم باشگاهی آستاراخان در این تورنمنت شرکت دارند. سال گذشته هم در این تورنمنت شرکت داشتیم.

پنام تاش تاکید کرد: در صورت مهیا بودن شرایط، با ۱۵ بازیکنی که ترکیب اصلی تیم را در مسابقات قهرمانی آسیا تشکیل می دهند، عازم روسیه می شویم و از همانجا هم به هند خواهیم رفت. در غیر این صورت تمرینات‌مان را در تهران دنبال می کنیم و از کشور خودمان عازم مسابقات می شویم.