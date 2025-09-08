تیم ملی واترپلو در تورنمنت صربستان سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلو هفته گذشته به منظور حضور در تورنمنت بین المللی صربستان به نام «فوتوگ» عازم شهر نووی ساد شد. قرار بود ۲ تیم باشگاهی از صربستان همراه با تیم‌هایی از قزاقستان، مونته نگرو و یونان در این تورنمنت شرکت داشته باشند اما در نهایت ملی پوشان کشورمان برگزارکننده ۳ دیدار بودند.

آنها در نخستین دیدار مقابل تیم «پائوک سالونیکا» یونان قرار گرفتند و با نتیجه ۱۴ بر ۱۱ شکست خوردند. تیم باشگاهی «بئوگراد» صربستان دومین حریف تیم ملی واترپلو ایران بود که طی آن تیم کشورمان با نتیجه ۱۷ بر ۱۰ پیروز شد. در سومین و آخرین دیدار هم، شاگردان مهدی بنام تاش مقابل قزاقستان قرار گرفتند و با نتیجه ۱۹ بر ۵ پیروز شدند.

با احتساب این ۳ بازی و ۲ برد و یک باخت به دست آمده در آن، تیم ملی واترپلو ایران در رده سوم تورنمنت بین المللی فوتوگ قرار گرفت.

تیم ملی واترپلو ایران در ادامه اردوی آماده سازی خود در صربستان عازم بلگراد می‌شود تا تمرینات و دیدارهای تدارکاتی خود را در این شهر دنبال کند. این تیم برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌شود که مهر به میزبانی هند برگزار خواهد شد.