۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

تیم ملی واترپلو به تورنمنت روسیه دعوت شد

روس‌ها از تیم ملی واترپلو ایران دعوت کرده‌اند برای برپایی اردوی مشترک و حضور در یک تورنمنت، به کشورشان سفر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل مهر تورنمنتی در آستاراخان برگزار می شود که تیم ملی و تیم جوانان روسیه همراه با تیم باشگاهی آستاراخان در آن حضور دارند.

روس ها، تیم ملی واترپلو ایران را هم به حضور در این تورنمنت دعوت کرده اند. آنها به جز بلیت، سایر هزینه های حضور تیم ملی ایران را پرداخت خواهند کرد.

تیم ملی واترپلو برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا آماده می شود که مهرماه به میزبانی احمدآباد هند برگزار می شود.

در صورتیکه شرایط اعزام تیم ملی واترپلو به روسیه مهیا شود، این تیم با ترکیب اصلی عازم این کشور می شود و از همانجا راهی هند خواهد شد.

زینب حاجی حسینی

