به گزارش خبرنگار مهر، اعزام به صربستان در راستای آماده سازی بهتر برای تیم ملی واترپلو انجام می شود که حضور در رقابت های قهرمانی آسیا به میزبانی احمدآباد هند را پیش رو دارد.

این اعزام بامداد چهارشنبه (۱۲ شهریور) و با ترکیبی متشکل از ۱۷ بازیکن انجام می شود. تیم ملی واترپلو ۱۲ روز در صربستان خواهد بود و طی این مدت در دو شهر نووی ساد و بلگراد برگزارکننده اردو همراه با دیدارهای تدارکاتی خواهد بود.

ملی پوشان واترپلو ابتدا به شهر نووی ساد می روند تا در تورنمنت بین المللی و ۶ جانبه این شهر شرکت کنند. ۲ تیم باشگاهی از صربستان همراه با تیم هایی از قزاقستان، مونته نگرو و یونان همراه با ایران شرکت کنندگان در این تورنمنت هستند.

شاگردان مهدی بنام تاش پس از پایان کارشان در این تورنمنت، عازم بلگراد می شوند تا تمرینات و دیدارهای تدارکاتی خود را در این شهر دنبال کنند.