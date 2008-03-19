سایپا خیلی بهتر از تیم ما بازی کرد / به بی تجربگی بازیکنانمان باختیم

به گزارش خبرنگار مهر، " زوماریو" پس از شکست 2 بر صفر امروز تیمش مقابل سایپا ایران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: سایپا امروز خوب بازی کرد. متاسفانه بازیکنان من امروز آن طور که باید و شاید عمل نکردند که این امر ناشی از بی تجربگی آنها در مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست. ما برای اولین بار در این مسابقات حضور پیدا می کنیم و همه چیز برای بازیکنانمان نو و تازه است.

وی افزود: بیان این مسائل برای توجیه شکست مقابل سایپا نیست. ما بازی را واگذار کردیم و اتفاقاتی که پیرامون مسابقه افتاده ، چیزی از ارزش های تیم سایپا کم نمی کند.

سرمربی تیم فوتبال الوصل در پاسخ به این پرسش که آیا تیم فوتبال الوصل با تحمل دو شکست در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شانسی برای صعود به مرحله حذفی مسابقات را دارد گفت: هر بازی که شکست می خوریم کارمان در بازی بعد سخت تر می شود. برای صعود کار دشواری پیش رو داریم چرا که هر چهار تیم حاضر در این گروه به ویژه تیم های سایپا و نیروی هوایی عراق از تیم های خوب آسیا هستند. حرف زدن در مورد صعود به مرحله دوم کاری دشوار است.

زوماریو در خصوص اینکه احتمال کنار گذاشتن او ازتیم الوصل بدنبال شکست مقابل سایپا زیاد شده است گفت: برای من مشکلی نیست. زمانی که به تیم الوصل آمدم از من خواسته شد شرایط این تیم را که در رده پنجم جدول رده بندی امارات بود بهبود بخشم. با این حال به مدیران الوصل اعلام کردم در زمینه فوتبال برای آنها کار می کنم و نتیجه گیری در درجه بعدی اهمیت قرار خواهد داشت. با شرایطی که بوجود آمده اگر مسئولان باشگاه بخواهند از هدایت تیم صرف نظر کنم بدون هیچ مشکلی می پذیرم.