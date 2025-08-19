انسداد ۱۸۰ کیلومتر از مرزهای شمال شرق کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی در حاشیه سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش و در جمع خبرنگاران گفت: تأمین امنیت مرزهای کشور از اولویت‌های وزارت کشور است. روز گذشته هم بازدید از مرزهای شمال کشور شرق کشور داشتیم. امور مربوط به انسداد مرزها به خوبی پیش می‌رود.

وی با اشاره به اینکه انسداد مرزها فقط انسداد فیزیکی نیست؛ گفت: همراه با این انسداد فیزیکی انسداد الکتریکی و اپتیکی هم داریم.

وزیر کشور افزود: در مرزهای شمال شرق کشور ۱۸۰ کیلومتر تجهیزات انسدادی مرزها ساخته شده و این پروژه با سرعت در حال پیشرفت است.

وزیر کشور با اشاره به طرح نماد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان گفت: طرح نماد یکی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش است.

فکر می‌کنم با اجرای طرح نماد به نتایج خوبی در کشور برسیم و در حوزه آسیب‌های اجتماعی روند کاهش داشته باشیم.