به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهرجردی اظهار کرد: از سیزدهم مردادماه تاکنون ۳ هزار و ۶۵ نفر از خدمات ویزیت تخصصی و هفت هزار و ۵۲۸ نفر از خدمات ویزیت عمومی بهرهمند شدند که در مجموع ۱۰ هزار و ۵۹۳ ویزیت در این مرکز انجام شده است.
وی ادامه داد: در بخش دارویی نیز چهار هزار و ۱۶۵ نسخه دارویی تحویل بیماران شد و یکهزار و ۹۱۴ نفر از داروهای OTC استفاده کردند که با احتساب این موارد، جمع مراجعات دارویی به ۶ هزار و ۱۷۳ مورد رسید.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان مرکزی گفت: طی این بازه زمانی، ۷۰ مورد نوار قلب، ۹۷۵ مورد کنترل فشار خون، ۵۹۴ مورد تست قند خون، ۲ مورد گچگیری، ۶ مورد آتلگذاری و ۲۳ مورد اکسیژنتراپی انجام شده است.
شهرجردی اضافه کرد: همچنین ۳ هزار و ۳۶۴ مورد تزریق، یکهزار و ۸۸ پانسمان، یکهزار و ۱۳۸ سرمتراپی و ۱۳ جراحی سرپایی یا بخیه در این مرکز ثبت شده است.
وی با اشاره به خدمات اورژانسی درمانگاه عنوان کرد: در مجموع ۲۱۳ مورد گرمازدگی درمان و ۱۳ بیمار به مراکز درمانی منتقل شدند و برای ۱۳ مورد نیز درخواست آمبولانس صورت گرفته است.
نظر شما