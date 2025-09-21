وساطت دستگاه قضائی منجر به سازش دو طایفه در ریگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید سرحدی نژاد، گفت: با تلاش دستگاه قضائی و در راستای حفظ وحدت و همدلی، دو طایفه در شهرستان ریگان اختلافات گذشته را کنار گذاشته و بر سر رفع کدورت‌ها به توافق رسیدند.

وی، افزود: نشست صلح و سازش با حضور مسئولین قضائی و جمعی از معتمدان برگزار شد و طرفین پس از بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود، با وساطت مسئولان قضائی به صلح رسیدند.

وی ادامه داد: در این توافق مقرر شد دو طرف از هرگونه اقدام یا رفتاری که موجب تشدید اختلافات شود، خودداری کنند.

رئیس دادگستری شهرستان ریگان تصریح کرد: در پی این اقدام خداپسندانه و به منظور تقویت همبستگی اجتماعی، دو نفر از اعضای این پرونده نیز از زندان آزاد شدند.

سرحدی نژاد، افزود: این توافق در جهت تحکیم وحدت و آرامش اجتماعی صورت گرفت و امیدواریم با همکاری و تعامل همه‌جانبه، شاهد تداوم همدلی و امنیت پایدار در شهرستان باشیم.