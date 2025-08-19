به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی بعد از ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات جاده‌ای ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان است، ابراز داشت: به این منظور داشتن خواب کافی و استراحت به موقع به همه رانندگان توصیه می‌شود.

وی با بیان اینکه با همکاری خادم یاران رضوی حداقل در هر شهرستان استان سمنان دو موکب بر پا می‌شود، افزود: هدف از این اقدام ترغیب رانندگان به استراحت و تأمین ایمنی آنها است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه در ایام منتهی به ۲۸ صفر با موج سفرهای تابستانی مواجه هستیم، ابراز داشت: همه نیروهای پلیس راه، راهداری و امدادی برای این ایام در آمادگی کامل خواهند بود.

بزرگی با بیان اینکه پلیس، نیروهای امدادی شامل اورژانس و هلال احمر در ۲۷۰ نقطه حادثه خیز استان سمنان مستقر می‌شوند، تصریح کرد: در این راستا همه ظرفیت‌های موجود نیز برای خدمت به زائران علی بن موسی‌الرضا (ع) به کار گیری شدند.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ دوربین ثابت و ۳۰ دستگاه دوربین سیار جاده‌های استان سمنان را رصد می‌کنند، افزود: قطعاً با هرگونه برهم زنندگان ایمنی رانندگان قانونمند برخورد می‌شود.