اجتماع بزرگ هیئات مذهبی استان سمنان در مشهد مقدس

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتوگو با خبرنگار مهر، از اعزام بیش از ۴۰ هیئت مذهبی این استان به مشهد مقدس در ایام شهادت امام رضا (ع) خبر داد و بیان کرد: برای نخستین بار، اجتماع باشکوه هیئات مذهبی استان سمنان روز جمعه ساعت ۹ صبح در صحن گوهرشاد حرم رضوی برگزار خواهد شد.
وی افزود: برنامهریزیهای لازم صورت گرفته تا برای نخستین بار اجتماع بزرگ هیئات مذهبی استان سمنان در صحن باعظمت گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شود. این مراسم روز جمعه ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و با حضور پرشور عزاداران حسینی و ذاکران اهلبیت (ع) جلوهای بیبدیل از ارادت مردم استان سمنان به ساحت مقدس اهلبیت (ع) رقم خواهد خورد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: این اجتماع عظیم فرصتی است تا هیئات مذهبی استان ضمن همافزایی و همگرایی بیشتر، بار دیگر نشان دهند که در مسیر گسترش فرهنگ ناب اهلبیت (ع) و برگزاری آئینهای دینی، پیشگام و الهامبخش هستند.
قنبری در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان، با همکاری دستگاههای ذیربط، تمامی ظرفیتهای خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این اجتماع بزرگ در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) بهکار گرفته است.
