  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

اجتماع بزرگ هیئات مذهبی استان سمنان در مشهد مقدس

اجتماع بزرگ هیئات مذهبی استان سمنان در مشهد مقدس

شاهرود- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری نخستین اجتماع بزرگ هیئات مذهبی استان در حرم مطهر رضوی در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از اعزام بیش از ۴۰ هیئت مذهبی این استان به مشهد مقدس در ایام شهادت امام رضا (ع) خبر داد و بیان کرد: برای نخستین بار، اجتماع باشکوه هیئات مذهبی استان سمنان روز جمعه ساعت ۹ صبح در صحن گوهرشاد حرم رضوی برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته تا برای نخستین بار اجتماع بزرگ هیئات مذهبی استان سمنان در صحن باعظمت گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار شود. این مراسم روز جمعه ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و با حضور پرشور عزاداران حسینی و ذاکران اهل‌بیت (ع) جلوه‌ای بی‌بدیل از ارادت مردم استان سمنان به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) رقم خواهد خورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: این اجتماع عظیم فرصتی است تا هیئات مذهبی استان ضمن هم‌افزایی و هم‌گرایی بیشتر، بار دیگر نشان دهند که در مسیر گسترش فرهنگ ناب اهل‌بیت (ع) و برگزاری آئین‌های دینی، پیشگام و الهام‌بخش هستند.

قنبری در پایان خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان سمنان، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تمامی ظرفیت‌های خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این اجتماع بزرگ در جوار بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) به‌کار گرفته است.

کد خبر 6565212

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها