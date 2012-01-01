  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

اعضای هیئت بازرسی انتخابات در دیواندره معرفی شدند

اعضای هیئت بازرسی انتخابات در دیواندره معرفی شدند

دیواندره - خبرگزاری مهر: از سوی هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان کردستان اسامی اعضای هیئت بازرسی ستاد انتخابات حوزه فرعی شهرستان دیواندره اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مرادیانی رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان کردستان در احکامی جداگانه راشد عذیری ،  علی اکبر محمد پناه  و  محمد مرادی  را به ترتیب به عنوان رئیس، دبیر و عضو هیئت بازرسی ستاد انتخابات حوزه فرعی شهرستان دیواندره منصوب کرد.

در حکم مرادیانی خطاب به اعضای هیئت بازرسی ستاد انتخابات حوزه فرعی شهرستان دیواندره آمده است: در اجرای ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و 76 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به موجب این حکم به عنوان اعضای هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دومین میان دوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری شهرستان دیواندره منصوب می شوید و امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود، اتخاذ سایر تمهیدات در جهت حسن اجرای قانون، بازرسی و کنترل جریان انتخابات موفق باشید.

دبیرخانه هیئت بازرسی در شهرستان دیواندره  به نشانی خیابان شهید باقری ، فرمانداری دیواندره ، بخشداری مرکزی 2 آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای مردم شهرستان دیواندره است.
 

کد مطلب 1498172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها