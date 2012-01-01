اعضای هیئت بازرسی انتخابات در دیواندره معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مرادیانی رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان کردستان در احکامی جداگانه راشد عذیری ، علی اکبر محمد پناه و محمد مرادی را به ترتیب به عنوان رئیس، دبیر و عضو هیئت بازرسی ستاد انتخابات حوزه فرعی شهرستان دیواندره منصوب کرد.

در حکم مرادیانی خطاب به اعضای هیئت بازرسی ستاد انتخابات حوزه فرعی شهرستان دیواندره آمده است: در اجرای ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و 76 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به موجب این حکم به عنوان اعضای هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دومین میان دوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری شهرستان دیواندره منصوب می شوید و امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود، اتخاذ سایر تمهیدات در جهت حسن اجرای قانون، بازرسی و کنترل جریان انتخابات موفق باشید.

دبیرخانه هیئت بازرسی در شهرستان دیواندره به نشانی خیابان شهید باقری ، فرمانداری دیواندره ، بخشداری مرکزی 2 آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای مردم شهرستان دیواندره است.

