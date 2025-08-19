معرفی و تجلیل مساجد موفق مازندران؛ ۶۰ خانه عالم در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار بعد از ظهر سهشنبه در نشست قرارگاه راهبری مساجد استان اظهار داشت: یکی از برنامههای اصلی این ادارهکل، معرفی و تجلیل از مساجدی است که همه ارکان آن از جمله امام جماعت و مجموعه تشکلهای فعال، همافزا عمل کرده و توانستهاند در سطح محله اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی داشته باشند.
وی با بیان اینکه تجلیل از یک فرد یا یک بخش مسجد کافی نیست، افزود: مسجد تراز زمانی شکل میگیرد که همه اجزا در کنار هم بهصورت همدل و همافزا فعالیت کنند. از اینرو در آینده چند مسجد شاخص استان بهعنوان «مساجد موفق» معرفی و از آنها تقدیر خواهد شد.
حجتالاسلام شریفتبار به وضعیت خانههای عالم اشاره کرد و گفت: هماکنون حدود ۶۰ پروژه خانه عالم در مازندران در حال اجراست که تکمیل آنها نیازمند پیگیری جدی دستگاههای اجرایی و همراهی نمایندگان مجلس است. به گفته وی، هرچند در کمیتههای برنامهریزی شهرستانها اعتبارات مشخصی مصوب میشود، اما میزان تخصیص بسیار اندک بوده و سال گذشته تنها حدود پنج درصد عملیاتی شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر اهمیت نگهداری و مرمت خانههای عالم خاطرنشان کرد: بسیاری از این مراکز با مشارکت مردم ساخته شدهاند اما اکنون نیازمند بازسازی هستند، در حالیکه در ردیفهای بودجه بیشتر اعتبار به ساخت اختصاص دارد و برای تعمیر و نوسازی ردیف مشخصی پیشبینی نشده است.
وی در پایان گفت: مساجد باید در شرایط حساس بهعنوان کانون مشارکت اجتماعی و فرهنگی نقشآفرینی کنند و جلسات قرارگاه مسجد بهصورت مستمر برگزار شود تا هم پشتیبانی محلهمحور شکل گیرد و هم کنشگری و حضور فعال مردم تقویت شود.
