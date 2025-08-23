به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح شنبه در آئین افتتاح فاز توسعه واحد تولیدی صنعتی تبریز که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور انجام شد، اظهار کرد: این افتتاح را به فال نیک میگیریم، چراکه همزمان چندین سیاست و اولویت کلان استان در آن محقق شده است. نخستین موضوع، سیاست دولت و مدیریت استان در زمینه توسعه فناوریهای نوین و اقتصاد دانشبنیان است که این واحد نمونهای موفق در این حوزه محسوب میشود.
سرمست با اشاره به ظرفیتهای گسترده آذربایجانشرقی در صنایع غذایی و تبدیلی، افزود: استان حدود ۵۵ درصد تولید شیرینی و شکلات کشور را بر عهده دارد و از این منظر واحدهای فعال در این حوزه نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خامفروشی دارند. این واحد نیز به عنوان یک مجموعه صادراتمحور، ارزشآفرینی مضاعفی را برای استان رقم خواهد زد.
استاندار آذربایجانشرقی با قدردانی از برادران قالیچهباف بهعنوان کارآفرینان این مجموعه، خاطرنشان کرد: یکی از معیارهای مهم در حمایت از واحدهای تولیدی، سابقه و عملکرد مثبت سرمایهگذاران است. کارآفرینانی که ابتدا در حوزه تجارت تجربه کسب کردهاند، نیاز بازار را شناسایی کردهاند و سپس وارد عرصه تولید شدهاند، معمولاً در مسیر توسعه و صادرات موفقتر عمل میکنند و ارزشآفرینی بیشتری برای اقتصاد استان و کشور دارند.
وی افزود: ویژگی بارز برادران قالیچهباف این است که از تجارت به تولید رسیدهاند و امروز با تکیه بر نوآوری، فناوری و نگاه صادراتی، واحدی را راهاندازی کردهاند که علاوه بر اشتغالزایی، زمینه افزایش ارزش افزوده استان را نیز فراهم میکند.
سرمست با تأکید بر حمایت دولت از چنین کارآفرینانی تصریح کرد: قدردان تلاش مدیران، کارگران و مهندسان این مجموعه هستیم که دست به دست هم دادهاند تا امروز این واحد تولیدی به بهرهبرداری برسد. در سالی که با شعار سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده و در هفته دولت، این افتتاحیه را به فال نیک میگیریم و امیدواریم در ادامه مسیر نیز حامی چنین واحدهای ارزشآفرین باشیم.
