۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

هفته دولت ویترین خدمات نظام و فرصتی برای پاسخگویی به مردم است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه هفته دولت باید به هفته پاسخگویی و ارتباط بی‌واسطه با مردم تبدیل شود، گفت: مدیران اجرایی موظفند در این ایام دستاوردهای دولت و نظام را تبیین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با بیان اینکه هفته دولت «ویترین خدمات نظام» است، اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید از این فرصت برای پاسخگویی مستقیم به مردم و تبیین دستاوردهای نظام و دولت استفاده کنند و در عین حال با حضور در بین مردم، تکریم خانواده‌های شهدا، ایثارگران و بازنشستگان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

استاندار کرمانشاه ضمن تسلیت ایام محرم و صفر و گرامیداشت اربعین حسینی، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و افزود: هفته دولت باید به هفته پاسخگویی و ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم تبدیل شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری پرشور کنگره عظیم اربعین ۱۴۰۴ گفت: امسال مرز خسروی شاهد تردد بیش از یک میلیون زائر بود که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد نشان می‌دهد و این موفقیت نتیجه تلاش شبانه‌روزی نیروهای اجرایی، امنیتی و مردمی است؛ هرچند ظرفیت برای ارتقای خدمات همچنان وجود دارد و گزارش جامع عملکرد اربعین در جلسه‌ای جداگانه ارائه خواهد شد.

حبیبی حضور مسئولان ملی در مرز خسروی را نشانگر ارتقای خدمات دانست و تأکید کرد: همه اذعان داشتند که سطح خدمات امسال نسبت به سال گذشته بالاتر بوده و باید این روند سال به سال تقویت شود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تکریم خانواده معظم شهدا و ایثارگران تصریح کرد: ارتباط مستمر با خانواده‌های شهدا یک وظیفه همیشگی است و حقیقتاً ما نیازمند دعای خیر این عزیزان هستیم. وی افزود: بازنشستگان نیز از سرمایه‌های ارزشمند استان هستند و دستگاه‌های اجرایی موظفند مسائل آنان را پیگیری کرده و شأن و جایگاهشان را حفظ کنند.

وی همچنین بر پرهیز از تشریفات زائد در برنامه‌های هفته دولت تأکید کرد و گفت: کاروان‌های خودرویی و هزینه‌های غیرضروری به هیچ عنوان مورد قبول نیست و افتتاح پروژه‌ها، بازدیدهای میدانی و اطلاع‌رسانی شفاف در رسانه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. صدا و سیما و خبرگزاری‌ها نیز آماده همکاری کامل برای انتشار خدمات نظام و دولت هستند.

حبیبی در ادامه با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور خاطرنشان کرد: ادارات و بانک‌ها باید پیشگام صرفه‌جویی باشند. استفاده از دیزل ژنراتورها و توسعه انرژی خورشیدی یک ضرورت است و مدیران باید این رویکرد را جدی بگیرند. وی افزود: در شرایط بحرانی، اولویت قطع برق با ادارات خواهد بود نه منازل مردم.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به پایان سال مالی ۱۴۰۳ هشدار داد: برگشت حتی یک ریال از اعتبارات عمرانی استان قابل قبول نیست و نشان‌دهنده ضعف مدیریت است، لذا مدیران باید تا پایان شهریور همه اعتبارات را جذب کنند.

وی یادآور شد: مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان حجم بالایی از اعتبارات و تسهیلات را شامل می‌شود که نیازمند پیگیری شبانه‌روزی است و در این راستا کمیته‌های تخصصی اقتصادی و عمرانی باید جلسات منظم و جدی برگزار کنند تا این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند.

حبیبی در پایان با اشاره به اینکه راه توسعه استان از خلاقیت، نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی می‌گذرد، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید از روش‌های سنتی فاصله بگیرند و با استفاده از فناوری‌های جدید، امور مردم را تسهیل و مشکلات را سریع‌تر حل کنند.

