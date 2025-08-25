  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه، نقطه عطفی در توسعه استان بود

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه نقطه عطفی در توسعه استان بود که مصوبات آن به تدریج در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه که به مناسبت آغاز هفته دولت و با حضور معاونان استاندار و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: آغاز هفته دولت را با زیارت شهدا و توسل به ارواح مطهر آنان شروع کردیم و امیدواریم این ایام، منشأ خیر و برکت برای مردم استان باشد.

استاندار کرمانشاه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی، افزود: دولت مردمی چهاردهم در یک سال گذشته تلاش کرده است با تکیه بر وحدت و همدلی، خدمات بیشتری را برای مردم به ارمغان بیاورد.

وی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری بر حمایت از رئیس‌جمهور و دولت، تصریح کرد: معظم‌له دولت را پرتلاش، پرکار و پیگیر معرفی کردند که همین امر وظیفه ما را در استان سنگین‌تر می‌کند تا در قبال محبت‌ها و حمایت‌های ایشان پاسخگو باشیم.

حبیبی در تشریح اقدامات مهم دولت در استان طی یک سال گذشته، گفت: سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه نقطه عطفی در توسعه استان بود که مصوبات آن به تدریج در حال اجراست و با تشکیل دو کارگروه عمرانی و اقتصادی بر روند اجرای این مصوبات که نویدگر توسعه استان هستند، نظارت می‌شود.

استاندار کرمانشاه موضوع اربعین حسینی و خدمات‌رسانی در مرزها، حوادث دفاع مقدس ۱۲ روزه و مقاومت مثال‌زدنی مردم کرمانشاه، توسعه گردشگری استان در ایام نوروز و بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی را از جمله محورهای مهم فعالیت‌های دولت در یکسال گذشته بیان کرد.

حبیبی افزود: در هفته دولت امسال طرح‌های بسیاری در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار کرمانشاه گفت: در هفته دولت امسال مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، گزارش عملکرد یک‌ساله خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی و اشتغال‌زایی به مردم ارائه خواهند داد تا جامعه در جریان خدمات و اقدامات انجام شده قرار گیرد.

حبیبی با قدردانی مجدد از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، بیان کرد: بی‌تردید این هدایت‌ها و رهنمودها موجب تقویت روحیه خدمتگزاری در مدیران می‌شود و امیدواریم در پرتو این همدلی و انسجام بتوانیم خدمات شایسته‌تری به مردم عزیز استان ارائه دهیم.

