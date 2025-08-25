به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه که به مناسبت آغاز هفته دولت و با حضور معاونان استاندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: آغاز هفته دولت را با زیارت شهدا و توسل به ارواح مطهر آنان شروع کردیم و امیدواریم این ایام، منشأ خیر و برکت برای مردم استان باشد.
استاندار کرمانشاه با تبریک حلول ماه ربیعالاول و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیتالله رئیسی، افزود: دولت مردمی چهاردهم در یک سال گذشته تلاش کرده است با تکیه بر وحدت و همدلی، خدمات بیشتری را برای مردم به ارمغان بیاورد.
وی با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری بر حمایت از رئیسجمهور و دولت، تصریح کرد: معظمله دولت را پرتلاش، پرکار و پیگیر معرفی کردند که همین امر وظیفه ما را در استان سنگینتر میکند تا در قبال محبتها و حمایتهای ایشان پاسخگو باشیم.
حبیبی در تشریح اقدامات مهم دولت در استان طی یک سال گذشته، گفت: سفر رئیسجمهور به کرمانشاه نقطه عطفی در توسعه استان بود که مصوبات آن به تدریج در حال اجراست و با تشکیل دو کارگروه عمرانی و اقتصادی بر روند اجرای این مصوبات که نویدگر توسعه استان هستند، نظارت میشود.
استاندار کرمانشاه موضوع اربعین حسینی و خدماترسانی در مرزها، حوادث دفاع مقدس ۱۲ روزه و مقاومت مثالزدنی مردم کرمانشاه، توسعه گردشگری استان در ایام نوروز و بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی را از جمله محورهای مهم فعالیتهای دولت در یکسال گذشته بیان کرد.
حبیبی افزود: در هفته دولت امسال طرحهای بسیاری در حوزههای اقتصادی، عمرانی و اشتغالزایی در استان کرمانشاه به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار کرمانشاه گفت: در هفته دولت امسال مدیران دستگاههای اجرایی استان، گزارش عملکرد یکساله خود را در حوزههای مختلف اقتصادی، عمرانی و اشتغالزایی به مردم ارائه خواهند داد تا جامعه در جریان خدمات و اقدامات انجام شده قرار گیرد.
حبیبی با قدردانی مجدد از حمایتهای نماینده ولیفقیه در استان، بیان کرد: بیتردید این هدایتها و رهنمودها موجب تقویت روحیه خدمتگزاری در مدیران میشود و امیدواریم در پرتو این همدلی و انسجام بتوانیم خدمات شایستهتری به مردم عزیز استان ارائه دهیم.
نظر شما