به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه که با حضور نماینده پاوه و اورامانات در مجلس، معاونان استانداری و مدیران اجرایی برگزار شد، با اشاره به ۲۶ مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، اظهار کرد: آزادگان نماد واقعی صبر و استقامت ملت ایران هستند و مرز خسروی به عنوان نخستین قدمگاه ورود آنان به کشور، جایگاهی افتخارآفرین در تاریخ دفاع مقدس دارد.
وی افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند جنگ در کرمانشاه آغاز شد و در کرمانشاه پایان یافت و به همین دلیل تاریخ دفاع مقدس را باید در این استان جستوجو کرد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه آزادگان صابران واقعی تاریخاند، گفت: مقاومت آنان در برابر شکنجههای دشمن، نام ایران اسلامی را به عنوان مهد صبر و ایستادگی در تاریخ ماندگار کرده است.
انرژی خورشیدی در دستورکار توسعه استان
حبیبی در ادامه با اشاره به برنامههای توسعهای استان تأکید کرد: انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی از دستورکارهای ثابت شورای برنامهریزی استان خواهد بود و دستگاههای اجرایی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد انرژی خود را از این طریق تأمین کرده و به تدریج به ۱۰۰ درصد برسانند.
وی از اختصاص ۱۰ درصد اعتبارات مدیریت بحران استان به توسعه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: بخش خصوصی باید در این مسیر مشارکت جدی داشته باشد و روند صدور مجوزها، پیشرفت پروژهها و نحوه تخصیص اعتبارات باید بهطور مستمر در جلسات شورا ارائه شود.
ریلگذاری راهآهن کرمانشاه – اسلامآباد غرب
مدیر ارشد استان با اشاره به پروژه راهآهن گفت: ریلگذاری راهآهن کرمانشاه – اسلامآباد غرب – خسروی باید تا پایان شهریورماه آغاز شود و اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی مصوب سفر رئیسجمهور نیز تخصیص یافته است.
وی یادآور شد: کل پروژه راهآهن کرمانشاه تا خسروی از محل استجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی اعتبار دارد که در سفر ریاستجمهوری برای فاز نخست، ۶ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت.
حبیبی همچنین بر لزوم ایجاد اداره کل راهآهن کرمانشاه، آغاز عملیات چهاربانده کردن محور قزانچی – روانسر، تسریع در رفع نقص خط انتقال آب سد آزادی به دشت ذهاب با اعتبارات مدیریت بحران، و اجرای طرح ملی تبدیل زباله به سوخت جایگزین (RDF) در کرمانشاه تأکید کرد.
وی از احداث مجموعه چندمنظوره سرابگرم برای اربعین، راهیان نور، گردشگری و برنامههای فرهنگی خبر داد و افزود: خوابگاه فرهنگیان که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارد باید پیش از مهرماه به بهرهبرداری برسد.
به گفته استاندار کرمانشاه، پروژههای حوزه آموزش و پرورش و بهداشت نیز با استفاده از اعتبارات عمرانی و بحران تکمیل خواهند شد.
آمادهسازی پروژهها برای هفته دولت
وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، تصریح کرد: این ایام فرصتی است تا دولتمردان خدمات خود را برای مردم تبیین کنند. دستگاههای اجرایی موظفاند پروژههای عمرانی، اقتصادی و تولیدی را آماده افتتاح کنند تا طعم شیرین خدمت در زندگی مردم نمایان شود.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: کرمانشاه استانی مقاوم، مرزدار و خط مقدم دفاع از ارزشهای انقلاب است و با همدلی مدیران، نمایندگان و همراهی مردم، میتوان در مسیر توسعه پایدار گامهای جدی برداشت.
