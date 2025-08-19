به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر آمده است:

به استحضار شهروندان ساکن شهر بوشهر می‌رساند، به دلیل اشکال در کابل‌های زمینی فشار قوی در شهر بوشهر خاموشی پراکنده و در بازه زمانی ساعت ۱۳/۳۰ روز ۱۴۰۴/۵/۲۸ تا عصر ۱۴۰۴/۵/۲۹ وجود خواهد داشت.

بنا به ضرورت تعمیرات اضطراری توسط پرسنل تعمیرات نیرو به فوریت در روزهای ذکر شده جهت رفع عیب تجهیزات مورد نظر انجام می‌شود.

بنا بر این شهروندان فهیم شهر بوشهر با قطعی و محدودیت به صورت نوبت بندی شده در محلات مرکزی شهر روبرو خواهند شد، لذا ضمن پوزش از همه مشترکین از صبوری شما صمیمانه قدر دانی به عمل می‌آید.