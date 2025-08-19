به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادیان عصر امروز سهشنبه در جلسه ستاد هفته دولت استان که با حضور فرمانداران شهرستانها برگزار شد، اظهار داشت: ستاد هفته دولت در خراسان جنوبی بر اساس دستور استاندار تشکیل شده و در همین راستا برنامههای این هفته با حضور گروههای مختلف مردم برگزار خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از مردم استان برای ایام عزاداری به مشهد مقدس سفر میکنند، برنامههای هفته دولت از روز دوشنبه در نقاط مختلف استان آغاز میشود.
فرهادیان تأکید کرد: برنامهریزی مناسبی در ستاد هفته دولت انجام شده تا این برنامهها به صورت مردمی و با مشارکت اقشار مختلف برگزار شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: با توجه به رویکرد استاندار مبنی بر مردمی بودن برنامههای هفته دولت، لازم است از ظرفیت ۴۹۰ سازمان مردمنهاد استان با هماهنگی فرمانداران شهرستانها بهرهبرداری شود.
وی تصریح کرد: حضور تشکلهای مردمی میتواند به اثربخشی بیشتر برنامهها کمک کند.
در ادامه، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: در هفته دولت باید سیره و روش شهیدان رجایی و باهنر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام محسن مشرفی افزود: هرچند مدت دولت شهیدان رجایی و باهنر کوتاه بود اما شیوه و مرام آنان یکی از مؤلفههای قدرت ایران اسلامی به شمار میرود.
وی با اشاره به تقارن هفته دولت با روز جهانی مساجد، ۱۷ شهریور و هفته وحدت تأکید کرد: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری باید بیش از گذشته آماده خدمتگزاری به مردم باشیم.
