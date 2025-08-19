  1. استانها
برگزاری مردمی برنامه‌های هفته دولت در خراسان جنوبی

بیرجند – قائم مقام ستاد هفته دولت خراسان جنوبی گفت: برنامه‌های این هفته با حضور گسترده گروه‌های مختلف مردم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادیان عصر امروز سه‌شنبه در جلسه ستاد هفته دولت استان که با حضور فرمانداران شهرستان‌ها برگزار شد، اظهار داشت: ستاد هفته دولت در خراسان جنوبی بر اساس دستور استاندار تشکیل شده و در همین راستا برنامه‌های این هفته با حضور گروه‌های مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه بخشی از مردم استان برای ایام عزاداری به مشهد مقدس سفر می‌کنند، برنامه‌های هفته دولت از روز دوشنبه در نقاط مختلف استان آغاز می‌شود.

فرهادیان تأکید کرد: برنامه‌ریزی مناسبی در ستاد هفته دولت انجام شده تا این برنامه‌ها به صورت مردمی و با مشارکت اقشار مختلف برگزار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: با توجه به رویکرد استاندار مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های هفته دولت، لازم است از ظرفیت ۴۹۰ سازمان مردم‌نهاد استان با هماهنگی فرمانداران شهرستان‌ها بهره‌برداری شود.

وی تصریح کرد: حضور تشکل‌های مردمی می‌تواند به اثربخشی بیشتر برنامه‌ها کمک کند.

در ادامه، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: در هفته دولت باید سیره و روش شهیدان رجایی و باهنر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام محسن مشرفی افزود: هرچند مدت دولت شهیدان رجایی و باهنر کوتاه بود اما شیوه و مرام آنان یکی از مؤلفه‌های قدرت ایران اسلامی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تقارن هفته دولت با روز جهانی مساجد، ۱۷ شهریور و هفته وحدت تأکید کرد: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری باید بیش از گذشته آماده خدمت‌گزاری به مردم باشیم.

