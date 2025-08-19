به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصرآبادی در صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۱۳ پروژه در ۹ شهرستان استان به بهره‌برداری خواهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان جنوبی افزود: این پروژه‌ها شامل ۵ طرح آبخیزداری، یک پروژه حوزه مرتع و ۶ پروژه مقابله با بیابان‌زایی و همچنین پروژه‌هایی در بخش اداری خواهد بود.

نصرآبادی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه‌ها را ۲۲ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: از محل این طرح‌ها ۵۴ هزار نفر در قالب ۱۵ هزار و ۶۳۵ خانوار در ۳۱ روستا به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به تأثیر این پروژه‌ها بر منابع آبی استان گفت: ۲۰ منبع آبی، عمدتاً قنوات، از محل اجرای طرح‌ها تحت تأثیر قرار گرفته و ارتقای کیفی خواهند داشت و همچنین با اجرای این پروژه‌ها سه هزار و ۳۵۹ فرصت شغلی پایدار در سطح شهرستان‌ها ایجاد خواهد شد.

نصرآبادی به اقدامات شاخص سال جاری نیز اشاره کرد و افزود: در بحث تخصیص اراضی ملی جهت ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی، تنها در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۰ موافقت‌نامه به مساحت ۶۰۰ هکتار صادر شد که این رقم معادل مجموع موافقت‌نامه‌های صادر شده از سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۲ است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۵۶ درخواست ثبت شده که برای ۴۴ مورد به مساحت ۲۰۰ هکتار موافقت صادر شده است.

نصرآبادی با اشاره به رشد اعتبارات ملی استان تصریح کرد: اعتبارات ملی استان از ۱۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۵۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید که رشدی ۱۰۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: بر اساس برآوردهای اولیه، اعتبارات سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی همچنین از اجرای طرح الگویی مشارکتی مقابله با بیابان زایی با همکاری کشور چین در خراسان جنوبی و خراسان رضوی خبر داد و گفت: این طرح به عنوان دومین الگوی ملی کشور در حوزه مقابله با بیابان اجرا می‌شود و ترکیبی از برنامه‌های نوین کنترل بیابان، انرژی خورشیدی و گردشگری را در بر خواهد گرفت.

نصرآبادی خاطرنشان کرد: یکی از پروژه‌های مهم سال جاری اجرای بند خاکی در یکی از شهرستان‌های استان است که با هدف کاهش خسارات سیل سال گذشته و با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.