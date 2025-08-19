به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۲۱ دستگاه ماینر استخراج رمزارز و ۲۲۰ انشعاب غیرمجاز برق در طول یک سال گذشته در نسیم شهر خبر داد.

وی با اشاره به مشکلات ناترازی برق و ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: با وجود حمایت‌های دولت و خرید تضمینی برق خورشیدی، متأسفانه استقبال شهروندان نسیم‌شهر از این طرح‌ها پایین بوده است.

حیدری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در پنل‌های خورشیدی ظرف مدت سه سال بازگشت هزینه خواهد داشت، گفت: بهره‌گیری از انرژی خورشیدی می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات خاموشی را در منطقه برطرف کند.