به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح یکشنبه در جمع پرسنل پایور و وظیفه گروه پدافند هوایی سمنان در نمازخانه این گروه خواستار تقویت بنیان‌های فکری در بین نیروهای مسلح با اجرای برنامه‌های آموزشی و تبیینی شد.

وی با بیان اینکه تبیین مسیر نورانی شهدا یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌توان به سربازان جوان نیروهای مسلح بیان کرد، افزود: برنامه‌های تبیینی با موضوع ایثار و شهادت در نیروهای مسلح تقویت شود

امام جمعه سمنان با اشاره به آیه ۳۰ سوره فصّلت افزود: خداوند در این آیه به تلاش و استمرار هاد و کوشش در راه خداوند متعال تاکید می‌کند.

مطیعی گفت: شهدای انقلاب اسلامی مصداق بارز آیه ۳۰ سوره مبارکه فصلت هستند چراکه خداوند را همه‌کاره عالم می‌دانستند و در مقام عمل نیز در راه مستقیم پایداری کردند.

وی نزول امدادهای غیبی در مقاطع مختلف جنگ با دشمن را از ثمرات مهم ایستادگی در راه خدا برشمرد و اظهار کرد: نزول ملائکه الهی صرفاً به امور جنگ یا مسائل اخروی مربوط نیست بلکه امور دنیوی را نیز شامل می‌شود مشروط بر آنکه به دستورات قرآن کریم عمل کنیم

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در ادامه با اشاره به روایتی از امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: امام حسن (ع) در توصیف «شجاعت» فرمود شجاعت به معنای آن است که با همرزمان خود همراهی کنی و در میدان جنگ و نبرد صبر پیشه کنید

مطیعی با بیان اینکه یکی دیگر از معانی شجاعت آن است که انسان هنگام عیب‌جویی دیگران صبر داشته باشد، افزود: صبر در برابر مشکلات و نیز عیب‌جویی دیگران زمینه‌ساز رشد و تکامل انسان است.