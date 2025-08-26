به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی دوشنبه شب در آئین اختتامیه هشتمین دوره اشکواره فرهنگی و هنری حسینی در دانشگاه شمال آمل اظهار کرد: برنامهریزی برای برگزاری دورههای بعدی این رویداد بلافاصله پس از پایان هر دوره آغاز میشود.
وی با اشاره به افزایش برنامههای هنری در سال جاری نسبت به سال گذشته افزود: چنین رویدادهایی در تبیین فرهنگ عاشورایی نقش مؤثر دارند و مازندران به برگزاری برنامههای بیشتری از این دست نیازمند است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه اشکواره حسینی ظرفیت ثبت در فهرست رویدادهای ملی را دارد، ادامه داد: برای استمرار این جشنواره، پیشنهاد قرار گرفتن آن در سند فرهنگی استان ارائه شده است.
محمدی خاطرنشان کرد: تلاش میشود با گنجاندن این جشنواره در ردیف بودجه فرهنگی استان، زمینه برگزاری سالانه آن فراهم و جایگاه آن در تقویم فرهنگی مازندران تثبیت شود.
