اشکواره حسینی در مازندران ثبت ملی می‌شود

آمل - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: اشکواره فرهنگی و هنری حسینی با هدف تقویت جریان‌های مردمی فرهنگ عاشورایی در دستور کار ثبت ملی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی دوشنبه شب در آئین اختتامیه هشتمین دوره اشکواره فرهنگی و هنری حسینی در دانشگاه شمال آمل اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های بعدی این رویداد بلافاصله پس از پایان هر دوره آغاز می‌شود.

وی با اشاره به افزایش برنامه‌های هنری در سال جاری نسبت به سال گذشته افزود: چنین رویدادهایی در تبیین فرهنگ عاشورایی نقش مؤثر دارند و مازندران به برگزاری برنامه‌های بیشتری از این دست نیازمند است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه اشکواره حسینی ظرفیت ثبت در فهرست رویدادهای ملی را دارد، ادامه داد: برای استمرار این جشنواره، پیشنهاد قرار گرفتن آن در سند فرهنگی استان ارائه شده است.

محمدی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با گنجاندن این جشنواره در ردیف بودجه فرهنگی استان، زمینه برگزاری سالانه آن فراهم و جایگاه آن در تقویم فرهنگی مازندران تثبیت شود.

