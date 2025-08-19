به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، در پی وقوع انفجار ناشی از مهمات عمل‌نکرده رژیم صهیونیستی در یکی از روستاهای بخش بیرانشهر چند کودک دچار حادثه شدند که متأسفانه یکی از آنان تاکنون به شهادت رسیده است.

براساس این گزارش، مجروحان حادثه بلافاصله توسط نیروهای امدادی و درمانی به مراکز پزشکی منتقل شده و تحت مراقبت ویژه قرار گرفته‌اند.

حال عمومی کودکان توسط پزشکان در دست بررسی و پیگیری است.

روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با محکومیت این جنایت، اعلام کرد اخبار تکمیلی و جزئیات بیشتر پس از بررسی‌های دقیق‌تر متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.