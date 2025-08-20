آغاز ترم جدید برای دانشجویان ورودی جدید دانشگاه خوارزمی از ۲۶ مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش زهرا کار، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی، با تشریح فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه گفت: امتحانات پایان‌ترم دانشگاه خوارزمی از تاریخ ۸ تا ۲۳ شهریورماه به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه خوارزمی برای مدیریت هرچه بهتر برگزاری امتحانات و همچنین کلاس‌های ترم جدید در شرایط خاص، تدابیر لازم را اندیشیده و اجرا کرده است. یکی از این اقدامات، بهبود و ارتقای سامانه آموزشی مجازی دانشگاه است که امکان بهره‌برداری بهتر دانشجویان و اساتید را فراهم می‌کند.»

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خاطرنشان کرد: بر اساس تقویم آموزشی، ترم جدید برای دانشجویان ورودی جدید از ۲۶ مهرماه و برای سایر ورودی‌ها از ۲۹ شهریورماه آغاز خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به زمان‌بندی دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها گفت: مهلت دفاع از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها تا پایان مهرماه تمدید شده است. دانشجویان مقطع دکتری که قصد برگزاری جلسه دفاع دارند، باید حداکثر تا ۳۰ شهریورماه و دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر تا ۱۰ مهرماه آمادگی خود را اعلام و درخواست برگزاری جلسه دفاع را در سامانه گلستان ثبت کنند. بدیهی است در صورت عدم ثبت درخواست در موعد مقرر، مجوز برگزاری جلسه دفاع صادر نخواهد شد.

زهرا کار در پایان تأکید کرد: «دانشگاه خوارزمی همچون گذشته تمام توان خود را برای ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد شرایطی مطلوب برای آموزش و پژوهش به کار خواهد گرفت و قدردان همکاری دانشجویان، یاوران علمی و اعضای هیئت علمی در این مسیر است.»