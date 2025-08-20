یک فوتی و ۳ مصدوم در تصادف پراید با نیسان در بستان آباد

علی مرسلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته حدود ساعت ۲۳:۳۰، در پی دریافت گزارشی مبنی بر بروز یک حادثه تصادف شدید بین دو خودروی پراید و نیسان در محدوده کیلومتر ۲ پس از کرگان به سمت بستانآباد، اکیپهای امدادی جمعیت هلالاحمر به همراه سایر نهادهای امدادی بلافاصله عازم محل حادثه شدند.
وی با بیان اینکه این حادثه متأسفانه تلفات انسانی داشت، افزود: در محل، با یک صحنه دلخراش مواجه شدیم. متأسفانه یکی از سرنشینان در لحظه بر اثر شدت ضربه جان باخته بود و سه تن دیگر نیز با مصدومیتهای مختلف در وضعیت اضطراری قرار داشتند.
رئیس جمعیت هلالاحمر بستانآباد با تشریح اقدامات انجامشده گفت: بلافاصله پس از حضور، تیمهای ما عملیات تریاژ (اولویتبندی مصدومان) را انجام داده و اقدامات فوریتهای پزشکی اولیه را برای تثبیت وضعیت مصدومان آغاز کردند. آمبولانس نجات هلالاحمر نیز در کنار آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵، برای انتقال سریع و ایمن مصدومان آماده به کار شد.
مرسلی در پایان با اعلام انتقال تمامی مصدومان به بیمارستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین تمامی نیروهای امدادی حاضر در محل، آتشنشانی و اورژانس ۱۱۵، سه مصدوم این حادثه پس از دریافت کمکهای اولیه و تثبیت نسبی وضعیت، با آمبولانسهای ما و اورژانس به بیمارستان استاد شهریار بستانآباد منتقل شدند. متأسفانه یک فوتی نیز داشتیم که پس از انجام اقدامات قانونی، پیکر وی تحویل مأموران انتظامی گردید.
وی در پایان با تسلیت به بازماندگان متوفی و آرزوی بهبودی برای مصدومان، بر ضرورت رعایت احتیاط و سرعت مجاز در جادهها به ویژه در شب تأکید کرد.
