افتتاح اولین پایگاه اورژانس بانوان در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جعفری روحی روز سه‌شنبه با بیان اینکه این مرکز به‌عنوان سی‌وهفتمین پایگاه اورژانس تبریز افتتاح شده است، افزود: بر اساس سیاست‌های سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی، پایگاه‌های اورژانس بانوان در سطح استان به‌تدریج افزایش خواهند یافت.

این پایگاه به‌عنوان نخستین مرکز ویژه بانوان در استان، در ستاد مرکزی اورژانس تبریز و در انتهای تپلی‌باغ راه‌اندازی شده است.

کرامت و سلامت بانوان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری این مرکز تعریف شده و خدمات آن در راستای ارتقای امنیت و آسایش بانوان ارائه خواهد شد.

در فاز نخست، پایگاه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال بوده و خدمات فوریت‌های پزشکی را به بانوان ارائه می‌دهد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، در فازهای بعدی با توسعه پایگاه‌های اورژانس بانوان در سطح تبریز و سایر شهرستان‌های استان، تمامی بانوان از خدمات تخصصی اورژانس بانوان بهره‌مند خواهند شد.