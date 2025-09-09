  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

افتتاح اولین پایگاه اورژانس بانوان در تبریز

تبریز- سرپرست اورژانس استان آذربایجان‌شرقی از آغاز به کار اولین پایگاه اورژانس بانوان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جعفری روحی روز سه‌شنبه با بیان اینکه این مرکز به‌عنوان سی‌وهفتمین پایگاه اورژانس تبریز افتتاح شده است، افزود: بر اساس سیاست‌های سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی، پایگاه‌های اورژانس بانوان در سطح استان به‌تدریج افزایش خواهند یافت.

این پایگاه به‌عنوان نخستین مرکز ویژه بانوان در استان، در ستاد مرکزی اورژانس تبریز و در انتهای تپلی‌باغ راه‌اندازی شده است.

کرامت و سلامت بانوان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری این مرکز تعریف شده و خدمات آن در راستای ارتقای امنیت و آسایش بانوان ارائه خواهد شد.

در فاز نخست، پایگاه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال بوده و خدمات فوریت‌های پزشکی را به بانوان ارائه می‌دهد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، در فازهای بعدی با توسعه پایگاه‌های اورژانس بانوان در سطح تبریز و سایر شهرستان‌های استان، تمامی بانوان از خدمات تخصصی اورژانس بانوان بهره‌مند خواهند شد.

