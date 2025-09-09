افتتاح اولین پایگاه اورژانس بانوان در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جعفری روحی روز سهشنبه با بیان اینکه این مرکز بهعنوان سیوهفتمین پایگاه اورژانس تبریز افتتاح شده است، افزود: بر اساس سیاستهای سازمان اورژانس کشور و دانشگاه علوم پزشکی، پایگاههای اورژانس بانوان در سطح استان بهتدریج افزایش خواهند یافت.
این پایگاه بهعنوان نخستین مرکز ویژه بانوان در استان، در ستاد مرکزی اورژانس تبریز و در انتهای تپلیباغ راهاندازی شده است.
کرامت و سلامت بانوان بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای کاری این مرکز تعریف شده و خدمات آن در راستای ارتقای امنیت و آسایش بانوان ارائه خواهد شد.
در فاز نخست، پایگاه از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال بوده و خدمات فوریتهای پزشکی را به بانوان ارائه میدهد.
بر اساس برنامهریزیها، در فازهای بعدی با توسعه پایگاههای اورژانس بانوان در سطح تبریز و سایر شهرستانهای استان، تمامی بانوان از خدمات تخصصی اورژانس بانوان بهرهمند خواهند شد.
نظر شما