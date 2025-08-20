رکوردشکنی گندمکار هشترودی با برداشت ۱۱.۵ تن گندم آبی از هر هکتار

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه در مراسم کیلگیری از مزرعه ۷ هکتاری گندم آبی رقم «اکلید» متعلق به وحید عبدی، کشاورز روستای شکربلاغی بخش نظرکهریزی، رکورد برداشت ۱۱.۵ تن گندم از هر هکتار به ثبت رسید. این دستاورد سبب شد عبدی بهعنوان گندمکار نمونه شهرستان هشترود معرفی شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود در حاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیتهای ویژه اراضی حاصلخیز پایاب سد سهند گفت: در صورت رعایت مدیریتهای زراعی بهویژه تاریخ کاشت مناسب، تخصیص بهموقع آب توسط اداره منابع آب و اجرای کامل طرح شبکه پایاب، امکان دستیابی به رکوردهای بالاتر برداشت گندم در شهرستان وجود دارد.
محمد علیزاده استفاده از دانش فنی و یافتههای تحقیقاتی، رعایت دستورالعملهای اجرایی محصولات زراعی، توجه به تناوب کشت، استفاده متعادل از کودهای شیمیایی و آشنایی کامل کشاورزان با اصول بهنژادی و بهزراعی را از راهکارهای علمی و عملی دستیابی به تولید پایدار و ارتقای امنیت غذایی جامعه برشمرد.
وی با معرفی رقم گندم آبی «اکلید» بهعنوان یک رقم پرپتانسیل و مقاوم در برابر تنشهای زیستی مانند آفات و بیماریهایی نظیر سن گندم و زنگ زرد و همچنین تنشهای غیرزیستی همچون کمآبی، شوری خاک و نوسانات دمایی، افزود: این رقم نسبت به ارقام رایج در شهرستان نظیر میهن، پیشگام و حیدری عملکرد بالاتری دارد و برای کشت وسیع در اراضی پایاب سد سهند پیشنهاد میشود.
گفتنی است، اراضی پایاب سد سهند به دلیل برخورداری از منابع آبی مطمئن، ظرفیت بالایی برای توسعه تولیدات کشاورزی دارند و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی منطقه و استان ایفا میکنند.
نظر شما