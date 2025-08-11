خرید گندم در آذربایجان شرقی از ۲۷۰ هزار تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز دوشنبه در جلسه کارگروه تولیدات گیاهی استان که با حضور مدیرکل غله و خدمات بازرگانی و مدیر امور شعب بانک کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد، گفت: پیشبینی میشود میزان خرید تضمینی گندم در سالجاری به علت کاهش تولید ناشی از کاهش بارندگی و بروز بلایای طبیعی ۵۰ درصد سال گذشته باشد.
وی افزود: برخی کشاورزان گندم برداشت شده را به مراکز خرید تحویل نمیدهند و به دلیل برخی نگرانیها، بخشی از محصول را نزد خود نگه داشتهاند که باید با رفع این دغدغهها، زمینه تحویل کامل گندم فراهم شود.
شفیعی گفت: همچنین ورود دلالان به بازار خرید گندم، بخشی از محصول را از شبکه رسمی خارج کرده است که باید اقدامات لازم برای جلوگیری از این مسئله نیز انجام شود.
وی با تأکید بر پیگیری جدی برای پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: این موضوع حتی خارج از اختیارات مقام عالی وزارت است و وزیر نیز پرداخت مطالبات را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری میکند.
وی تاکید کرد: گندم تحویلی در روز تحویل در سامانه ثبت شود تا هنگام پرداخت، مشکلی ایجاد نشود.
شفیعی از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها خواست از خروج گندم به خارج از شبکه خرید تضمینی جلوگیری کرده و حداکثر گندم تولیدی را خریداری کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اختصاص کارت اعتباری توسط بانک کشاورزی به کشاورزانی که محصول خود را تحویل میدهند را اقدامی ارزشمند دانست که میتواند در تأمین به موقع نهادهها مؤثر باشد و ابراز امیدواری کرد این طرح بهزودی اجرایی شود.
شفیعی همچنین با اشاره به نیاز کارگزاران کود به تسهیلات بانکی گفت: تأخیر در تهیه کود، تولید را تحت تأثیر قرار میدهد و باید برای تأمین سهمیههای استانی و تهیه به موقع کود مورد نیاز، برنامهریزی شود.
وی سردسیر بودن استان را یکی از دلایل دیرتر آغاز شدن برداشت گندم نسبت به استانهای دیگر عنوان کرد و افزود: این موضوع باعث شده پرداخت مطالبات پس از برداشت و تأمین کود برای کشت پاییزه به چالش اصلی حوزه کشاورزی استان تبدیل شود که امیدواریم این مسئله در سطح ملی برطرف شود.
