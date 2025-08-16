کشف ۲۵ تن گندم قاچاق در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز شنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی در حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران با هماهنگی لازم در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۲۵ تن گندم قاچاق خارج از شبکه توزیع که فاقد هرگونه مدارک مثبته بود را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودرو مربوطه نیز توقیف شد.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای مربوطه را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً به پلیس گزارش نمایند.