  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

کشف ۲۵ تن گندم قاچاق در مراغه

کشف ۲۵ تن گندم قاچاق در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف ۲۵ تن گندم قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز شنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی در حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران با هماهنگی لازم در بازرسی از خودروی مذکور مقدار ۲۵ تن گندم قاچاق خارج از شبکه توزیع که فاقد هرگونه مدارک مثبته بود را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودرو مربوطه نیز توقیف شد.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای مربوطه را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً به پلیس گزارش نمایند.

کد خبر 6562083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها