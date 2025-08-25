هشترود میزبان ۴۸ پروژه عمرانی با ۵۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسنی فرماندار هشترود روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در هفته دولت امسال ۴۸ پروژه شاخص عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۵,۶۸۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهرهبرداری میرسد که مبلغی بالغ بر ۴,۰۰۰ میلیارد ریال آن از سوی بخش خصوصی و ۱,۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی میباشد، که ثمره تلاش یکساله دولت وفاق ملی و نتیجه وفاق و همدلی مردم و مسؤولان است.
وی، هفته دولت را یادآور اخلاص و روحیه جهادی شهیدان رجایی و باهنر دانست و تصریح کرد: امروز نیز وظیفه همه ماست با الگوگیری از این شهیدان بزرگوار در مسیر توسعه و آبادانی کشور و هشترود گام برداریم.
حسنی افزود: از ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی تاکنون و با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیتهای اعتباری، پروژههای متعددی در حوزههای مختلف در شهرستان هشترود اجرا و امروز به ثمر رسیده که نشاندهنده عزم جدی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
فرماندار هشترود متذکر شد: توجه به مناطق محروم و روستاها از اولویتهای دولت وفاق ملی است و بر همین اساس ۲۸ پروژه در زمینه بهسازی معابر، توسعه زیرساختها و خدمات عمومی در مناطق روستایی شهرستان هشترود اجرا شده است.
حسنی تاکید کرد: افتتاح این پروژهها تنها به معنای احداث نیروگاه و سیلو، ساخت جاده و بهسازی معابر و شبکه برق نیست، بلکه نمادی از امید، عدالت و اعتماد به آینده برای شهروندان هشترودی است و نشان میدهد که مسیر خدمترسانی با جدیت ادامه خواهد یافت.
فرماندار هشترود در پایان خاطرنشان کرد: شعار دولت در عمل نیز افتتاح واقعی پروژه هاست نه افتتاح نمایشی و به همین دلیل برخی پروژهها علیرغم پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد، هنوز به طور کامل تکمیل نشده بودند که از فهرست افتتاح کنار گذاشته شدند، هدف این است که مردم شاهد آغاز فعالیت عملی پروژهای باشند که افتتاح میشود. در این دولت، حرکت نمایشی در افتتاح پروژهها جایی ندارد.
