خرید ۲۲۵ هزار تُن گندم در آذربایجان شرقی؛ خوشه طلایی به بار نشست

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردادماه که میرسد، دشتهای آذربایجان شرقی رنگی دیگر به خود میگیرند؛ رنگی که نه از جنس غروبهای آتشگون است و نه از برگهای پاییزی، بلکه از طلایی شدن خوشههای گندم که یک سال چشمانتظاری کشاورزان را به بار نشانده است. از ارتفاعات سبلان که نگاه میکنی، موجهای زرد زیر آفتاب میرقصند، گویی زمین جامهای از طلا بر تن کرده است.
در جادههای روستایی، کمباینها با صدایی یکنواخت مشغول درو هستند. کشاورزان، با دستهایی آفتابسوخته و چهرههایی که خط خستگی و امید بر آن حک شده، هر خوشه را به چشم سرمایهای ملی نگاه میکنند. بوی خوش گندم تازه، از پشت کامیونهایی که روانه مراکز خرید میشوند، تا کیلومترها در هوا میپیچد و درختان کنار جاده را هم مهمان عطر خود میکند.
گندم، محصولی است که از هزاران سال پیش تا امروز، ستون فقرات امنیت غذایی در این سرزمین بوده است. نان، سادهترین و در عین حال مهمترین خوراک مردم، وابسته به همین خوشههای طلایی است. شاید به همین دلیل است که هر سال با آغاز فصل برداشت، خبرهای گندم، تنها خبرهایی هستند که همه اقشار جامعه را به یک اندازه تحتتأثیر قرار میدهند؛ امسال نیز با وجود سرمای نابهنگام زمستان، بارشهای نامنظم و حتی تگرگ در بهار، کشاورزان آذربایجان شرقی باز هم نشان دادند که میتوانند در برابر سختیها ایستادگی کنند و محصولی کیفی و قابل توجه تولید کنند.
خرید ۲۱۹ هزار تن گندم در آذربایجان شرقی
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از خرید بیش از ۲۲۵ هزار تن گندم در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: خرید گندم در استان تا امروز به ۲۲۵ هزار و ۵۳ تن رسید که از این میزان ۲۱۲ هزار و ۹۵۸ تن خرید تضمینی و ۱۲ هزار و ۹۵ تن خرید بذری است.
صادق نادری صومعه با بیان اینکه از این میزان خرید تضمینی ۲۰۰ هزار و ۲۳۸ تن در سامانه ثبت شده است، اظهار کرد: ۱۶۸ هزار و ۲۵ تن از گندم خریداری شده به صورت تضمینی توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان و ۳۲ هزار و ۲۱۳ تن توسط سازمان تعاون روستایی استان خریداری شده است.
نادری صومعه افزود: از مجموع سطح اراضی کشت گندم استان تاکنون ۳۵۳ هزار و ۱۰۹ هکتار شامل ۳۰۳ هزار و ۷۷۵ هکتار گندم دیم (۸۷ درصد) و ۴۹ هزار و ۳۳۴ هکتار گندم آبی (۸۴ درصد) برداشت شده است.
وی ادامه داد: در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۸.۴۶ درصد کاهش خرید تضمینی گندم روبرو هستیم که دلیل اصلی آن کاهش تولید ناشی از کمبود بارندگی در پاییز و زمستان و بارش تگرگ در فصل بهار است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۱۳۷ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است، افزود: پیگیر پرداخت هر چه سریعتر باقی مانده مطالبات گندمکاران از طریق وزارت متبوع و سازمان برنامه و بودجه هستیم.
نادری با بیان اینکه در جنگ دوازده روزه اخیر، اهمیت امنیت غذایی برای همه مشخص شد، اضافه کرد: امسال کاهش بارندگی و وقوع سرماهای نابهنگام موجب کاهش تولید برخی محصولات شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش تحقیقات علمی در ارتقای بخش کشاورزی گفت: یافتههای تحقیقاتی در راستای کشاورزی نوین در حال نفوذ به عرصههای تولید هستند و این فرآیند نیازمند حمایت جدی در زمینه تکنولوژی و دانش فنی است.
نادری در پایان به تأکید برنامه هفتم توسعه بر کاهش مصرف آب اشاره و بیان کرد: اجرای این تکلیف سنگین، نیازمند همافزایی همه نهادها و بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری و مدیریت منابع است.
کاهش ۲۰.۵ درصدی خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۲۰.۵ درصد کاهش خرید تضمینی گندم روبرو هستیم که دلیل اصلی آن کاهش تولید ناشی از کمبود بارندگی در پاییز و زمستان و بارش تگرگ در فصل بهار است.
شهرام شفیعی در خصوص اهمیت تولید گندم گفت: گندم در بین محصولات کشاورزی، بالاترین مصرف محصولات راهبردی را دارد و حداقل سرانه مصرف گندم در ایران ۱۵۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال است و حدود ۴۰ درصد از کالری مورد نیاز هموطنان ما از گندم تأمین میشود.
خرید تضمینی ۸ هزار تن گندم در شهرستان تبریز
میکائیل حاتمیان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز بیان کرد: در استان آذربایجان شرقی تاکنون ۱۹۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز و بذری خریداری شده است که از این میزان ۸ هزار تن مربوط به شهرستان تبریز است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جلفا از خرید یک هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در جلفا خبر داد و اعلام کرد: عملیات خرید تضمینی گندم از مزارع شهرستان جلفا با هدف تأمین نیازهای بازار و حمایت از کشاورزان آغاز شده است.
رضا عباسی ادامه داد: عملیات خرید تضمینی گندم از ۲۰ خردادماه آغاز شده و بر اساس پیش بینیها بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن گندم از مزارع شهرستان برداشت میشود که تاکنون یک هزار و ۵ تن از این مقدار به قیمت هر کیلوگرم ۲۰۵ هزار ریال توسط مراکز خرید شهرستان به صورت تضمینی خریداری شده است.
عباسی بیان کرد: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال جاری با احتساب افت مفید سه درصدی و یک درصد افت غیرمفید، ۲۰۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.
وی گفت: در حال حاضر ۷ دستگاه کمباین در امر برداشت محصول در مزارع شهرستان فعالیت دارند.
تولید ۳۰ هزار تن گندم در شهرستان مراغه
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مراغه از پیشبینی تولید ۳۰ هزار تن گندم در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: امسال ۴۲ هزار هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت گندم رفته است.
امین امینیان با بیان اینکه برداشت گندم در این شهرستان از اول مرداد شروع شده و تا دو ماه ادامه خواهد است، گفت: بهمنظور خرید گندم مازاد کشاورزان پنج مرکز خرید برای این شهرستان پیشبینی شده است.
وی افزود: پیشبینی میشود بیش از ۱۵ هزار تن گندم مازاد از کشاورزان شهرستان خریداری شود.
با مرور آمار و مشاهدات میتوان گفت که امسال علیرغم مشکلات آبوهوایی آذربایجان شرقی عملکرد موفقی در تولید و خرید گندم داشته است. بیش از ۲۲۵ هزار تن خرید تضمینی، کیفیت مناسب محصول، پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات و ادامه برداشت تا پایان تابستان، همه نشانههای یک سال پربار هستند.
