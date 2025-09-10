محمد حاتمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای اولین بار کنفرانس بینالمللی فناوریهای پیشرفته و هفتمین کنفرانس ملی مکانیک و عمران با حضور استادان برجسته دانشگاههای کشور عراق در روز نوزدهم آبان ماه به صورت حضوری و بیستم آبان ماه به صورت مجازی در مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین برگزار خواهدشد.
وی با بیان اینکه مهلت ارسال مقالات پانزدهم مهرماه است، افزود: این کنفرانس دارای امتیاز برای ارتقا اعضای هیئت علمی و همچنین امتیاز مصاحبه برای دانشجویان مقطع دکتری دارد وچاپ مقالات برگزیده همایش در مجله معتبر علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس هم خواهد داشت.
رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین افزود: علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام، ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی کنفرانس به آدرس confmcat2025.esfarayen.ac.ir مراجعه کنند.
