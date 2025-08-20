به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، روز گذشته ده‌ها تن از جوانان لبنانی با برگزاری تظاهرات در خیابان الحمرا واقع در بیروت به سمت ساختمان سفارت عربستان حرکت کردند.

آنها در این تظاهرات اعتراض خود را نسبت به تصمیم کابینه لبنان مبنی بر خلع سلاح مقاومت اعلام کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات تصریح کردند که تصمیم مذکور تحت فشارهای آمریکا و عربستان اتخاذ شده و آنها از مقاومت در برابر اشغالگران حمایت می‌کنند.

رژیم صهیونیستی، پس از شهادت سید حسن نصرالله و تحولات اخیر منطقه، بر این باور است که بهترین فرصت برای وارد کردن ضربه نهایی به پیکره مقاومت فرارسیده است. در چنین شرایطی، فشار بی‌سابقه آمریکا و برخی دولت‌های غربی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله، نه یک اقدام داخلی، بلکه بخشی از سناریوی بزرگ مهندسی امنیت منطقه به نفع تل آویو است. این طرح، اگرچه در پوشش شعارهایی چون «انحصار سلاح در دست دولت» و «بازسازی اقتصادی» عرضه می‌شود، اما در واقع می‌تواند آینده لبنان و کل محور مقاومت را با تهدیدی جدی روبه‌رو سازد.