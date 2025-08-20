  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

اعتراض لبنانی‌ها به مداخلات عربستان در این کشور

اعتراض لبنانی‌ها به مداخلات عربستان در این کشور

ده‌ها تن از جوانان لبنانی با حرکت به سمت سفارت عربستان در بیروت اعتراض خود را نسبت به فشارهای ریاض و واشنگتن علیه لبنان در راستای خلع سلاح مقاومت اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، روز گذشته ده‌ها تن از جوانان لبنانی با برگزاری تظاهرات در خیابان الحمرا واقع در بیروت به سمت ساختمان سفارت عربستان حرکت کردند.

آنها در این تظاهرات اعتراض خود را نسبت به تصمیم کابینه لبنان مبنی بر خلع سلاح مقاومت اعلام کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات تصریح کردند که تصمیم مذکور تحت فشارهای آمریکا و عربستان اتخاذ شده و آنها از مقاومت در برابر اشغالگران حمایت می‌کنند.

رژیم صهیونیستی، پس از شهادت سید حسن نصرالله و تحولات اخیر منطقه، بر این باور است که بهترین فرصت برای وارد کردن ضربه نهایی به پیکره مقاومت فرارسیده است. در چنین شرایطی، فشار بی‌سابقه آمریکا و برخی دولت‌های غربی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله، نه یک اقدام داخلی، بلکه بخشی از سناریوی بزرگ مهندسی امنیت منطقه به نفع تل آویو است. این طرح، اگرچه در پوشش شعارهایی چون «انحصار سلاح در دست دولت» و «بازسازی اقتصادی» عرضه می‌شود، اما در واقع می‌تواند آینده لبنان و کل محور مقاومت را با تهدیدی جدی روبه‌رو سازد.

کد خبر 6565991

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها